Après deux mercatos jugés décevants, Luis Campos aura pour objectif de renforcer l’effectif lors de la prochaine fenêtre des transferts. Et une nouvelle piste étonnante est apparue ce lundi.

Lors du mercato d’été 2022, le PSG avait pour objectif de se renforcer au milieu de terrain. Et afin de répondre aux besoins de l’effectif, Luis Campos avait décidé de sortir le chéquier pour recruter Vitinha (40M€), Renato Sanches (environ 15M€) et Fabian Ruiz (plus de 20M€). Cependant, ces recrues n’ont pas le rendement espéré et le PSG se retrouve une nouvelle fois avec un manque criant de qualité dans l’entrejeu. Et sans surprise, ce secteur de jeu devra être renforcé pour espérer remplir les objectifs de la saison 2023-2024. Ainsi, le conseiller sportif du PSG – Luis Campos – travaille déjà sur quelques pistes. Et selon les informations de TNT Sports Brésil, qui confirment celles d’ESPN, le board parisien surveillerait attentivement la situation d’Andreas Pereira, joueur de Fulham.

Le PSG a la lutte avec Chelsea et la Juventus

Sous contrat jusqu’en 2026 avec les Cottagers, le Brésilien de 27 ans, né en Belgique, pourrait quitter le club anglais à l’issue de la saison. Auteur d’une saison de bonne facture en Premier League, Andreas Pereira attise les convoitises. En effet, en plus de Chelsea et la Juventus Turin, « le PSG suivrait de près l’évolution du joueur et pourrait entrer dans la course » pour une signature. Mais dans ce dossier, la Vieille Dame pourrait avoir un avantage grâce à Paul Pogba, qui avait noué une relation d’amitié avec le Brésilien lors de son passage à Manchester United. De son côté, Fulham espère récupérer entre 30 et 40M€ pour son joueur, recruté pour 10M€ l’été dernier chez les Red Devils. Chez les Mancuniens, Andreas Pereira ne s’était jamais imposé et avait enchaîné les prêts à Grenade (2016-2017), Valence (2017-2018), la Lazio Rome (2020-2021) et Flamengo (2021-2022).

Statistiques 2022-2023 d’Andreas Pereira*

Premier League : 27 matches disputés dont 27 titularisations (2.260 minutes) – 2 buts, 6 passes décisives / 7 cartons jaunes

: 27 matches disputés dont 27 titularisations (2.260 minutes) – 2 buts, 6 passes décisives / 7 cartons jaunes FA Cup : 5 matches disputés dont 4 titularisations (386 minutes) – 1 but / 1 carton jaune

*Source : Transfermarkt