Hugo Lloris cite Mbappé comme possible capitaine des Bleus

Après 14 ans en équipe de France, Hugo Lloris a décidé de prendre sa retraite internationale à l’issue de la Coupe du monde. Recordman des sélections (145), il laisse sa place de capitaine. Le gardien de Tottenham a deux noms en tête pour sa succession.

Légende de l’équipe de France, Hugo Lloris (36 ans) a décidé de prendre sa retraite internationale à l’issue de la finale de la Coupe du monde. Il quitte les Bleus en tant que recordman des sélections en équipe de France avec 145. Il laisse aussi vacant le poste de capitaine. Au moment des rumeurs de sa possible retraite internationale, le nom de Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG, a été avancé pour le succéder avec le brassard sur le bras. Dans une interview accordée à Téléfoot, l’actuel portier de Tottenham a été questionné sur qui il voyait le remplacer en tant que capitaine des Bleus. Et il a cité deux noms.

« Mbappé a commencé à prendre un nouveau rôle au sein de l’équipe »

« Qui pour reprendre le brassard ? Un joueur comme Raphaël Varane peut prétendre à ce capitanat. Il y a un joueur qui monte en puissance et à tous les niveaux, sur le terrain et même en dehors du terrain, ou dans la vie de groupe, de vestiaires, c’est Kylian Mbappé. Il a commencé à prendre un nouveau rôle au sein de l’équipe. Et je crois que l’on a besoin de ça dans un collectif, dans une équipe. Quel que soit le choix, on sera à fond derrière. »