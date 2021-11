La section féminine du PSG a connu une semaine extrêmement compliquée. Une semaine marquée par l’agression de Keira Hamraoui, puis par la mise en garde-à-vue d’Aminata Diallo, et ponctuée par un retentissant revers au Groupama Stadium face à des Lyonnaises sans pitié (6-1).

Forcément, avec ce contexte délétère, les Parisiennes étaient grandement déstabilisées, c’est notamment ce qu’a confié Didier Ollé-Nicolle au sortir de cette partie cauchemardesque. C’est précisément pour cela que le PSG avait demandé le report de ce choc de D1 Arkema. Une requête cependant repoussée par deux fois par la FFF. Et RMC nous explique, ce jour, la cause de ce refus catégorique.

Ainsi, la commission, réunie vendredi dernier, a décidé de ne pas donner suite à la demande de report du PSG notamment à cause du diffuseur, Canal+. En outre, la FFF a brandi l’argument suivant : lors de l’exercice précédent, l’OL avait fait la même démarche de report du fait de l’absence de ses internationales anglaises et japonaises, la partie a cependant eu lieu. De plus, si la FFF comprend l’impact d’une telle situation sur le mental des joueuses, l’acceptation d’une telle requête pourrait être, selon eux, la porte ouvert à d’autres demandes de ce genre dans le futur…