Scaloni confirme que Messi jouera face au Brésil

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’Argentine recevra le Brésil dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022. Si la Seleção brasileira est déjà qualifiée, l’Albiceleste doit encore valider son ticket pour le prochain Mondial au Qatar. Et avant cette rencontre, la composition d’équipe de Lionel Scaloni sera surveillée. Après avoir manqué les derniers matches du PSG avant la trêve internationale en raison d’une gêne aux ischio-jambiers et une douleur à un genou, Leo Messi avait retrouvé la compétition face à l’Uruguay avec quinze minutes de jeu. Présent en conférence de presse ce lundi, le sélectionneur argentin a confirmé que l’attaquant parisien disputera le match face au Brésil. Il a également donné des nouvelles de Leandro Paredes, dans des propos rapportés par TyC Sports.

Leo Messi présent face au Brésil ?

« L’autre jour, il était bien sur le plan physique et nous avons finalement décidé qu’il valait mieux qu’il joue quelques minutes pour qu’il puisse avoir de bonnes sensations… Demain, il jouera. »

Paredes apte pour ce match ?

« Paredes s’est entraîné normalement lors de sa troisième séance d’entraînement, en principe il va bien. Nous allons continuer à suivre son évolution, il reste encore un entraînement. C’est une décision qui se prendra à la dernière minute. Il revient d’une longue absence, mais le plus important est qu’il n’ait plus de douleurs (au quadriceps). La blessure est guérie, en théorie ça va, mais on décidera demain. »