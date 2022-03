Diaby : « Le PSG est un bon club formateur »

Auteur d’une très belle saison avec le Bayer Leverkusen (16 buts et 9 passes décisives en 35 matches), Moussa Diaby (22 ans) a été logiquement appelé avec l’Equipe de France (4 sélections) pour le rassemblement de mars. Une belle progression pour l’ancien joueur formé au PSG. Dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien, le natif de Paris est revenu sur son évolution, sa présence en Bleus et les raisons de son départ en 2019. Extraits choisis.

A-t-il évolué depuis son départ du PSG ?

« J’ai pris en maturité dans le jeu et j’ai grandi en tant qu’homme. Aujourd’hui, je suis papa d’un garçon de deux ans, c’est une source de motivation en plus. Il y avait déjà ma famille qui me soutenait. Maintenant, j’ai ma femme et mon fils donc forcément je donne toujours le meilleur. »

Peut-il avoir une place dans le PSG actuel ?

« Le PSG reste un club à part dans mon cœur. Je ne peux pas vous dire si je pourrais avoir ma place, mais si j’y étais encore je donnerais tout pour avoir le même statut au PSG que celui que j’ai actuellement au Bayer Leverkusen. Quand on pense trop à ses ex, on n’avance pas (rire). »

Les nombreux joueurs formés au PSG et présents avec les Bleus

« C’est une bonne chose. Cela démontre que le PSG est un bon club formateur. et qu’il y a de bons éducateurs. Ensuite cela ne dépend que de soi mais quand tu travailles, cela va forcément sourire à un moment donné. Il ne faut jamais se reposer sur ses acquis. Il faut être patient avec les joueurs, essayer de tirer le meilleur d’eux. La formation parisienne nous permet d’être aujourd’hui huit à Clairefontaine. Et je pense qu’il aurait pu y en avoir plus. Ce sera pour plus tard. »

Est-ce grâce au PSG qu’il a autant évolué ?

« Oui forcément, c’est grâce au PSG. Notre club formateur nous a tout appris. Le Bayer m’a fait progresser ensuite et permis d’être présent ici. »

Les raisons de son départ en 2019

« J’étais dans ma zone de confort car je suis né à Paris, j’ai vécu à Paris, j’ai tout fait à Paris… Il fallait que je change de contexte et aller voir ailleurs, en découvrant un nouveau championnat, une nouvelle langue, de nouvelles personnes… Ce choix n’a pas été facile mais j’ai décidé de le faire et à fond. »