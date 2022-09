Disasi confirme les contacts avec le PSG cet été

En manque de solutions dans la défense à trois mise en place par Christophe Galtier, le PSG a cherché à se renforcer à ce poste avec comme cible prioritaire Milan Skriniar. Mais face au refus de l’Inter, le board parisien a aussi tenté sa chance sur Axel Disasi (AS Monaco).

Durant tout le mercato estival, la direction du PSG a tenté de recruter l’expérimenté défenseur de l’Inter, Milan Skriniar (27 ans). Mais face à l’intransigeance des Nerazzurrri dans ce dossier, qui demandaient entre 70M€ et 80M€, le board parisien a exploré d’autres pistes, notamment en Ligue 1. Ainsi, vers la fin du mercato estival, un intérêt des Rouge & Bleu pour le défenseur de l’AS Monaco, Axel Disasi, s’est confirmé. Cependant, comme pour le dossier Milan Skriniar, les demandes de l’ASM (50M€) étaient jugées trop élevées par le PSG.

« Les contacts se sont intensifiés après le match contre Paris »

Arrivé dans le club du Rocher à l’été 2020 et sous contrat jusqu’en 2025, Axel Disasi (24 ans) a confirmé dans l’émission de RMC Sport, « Rothen s’enflamme », des discussion avec le PSG cet été : « C’est toujours plaisant d’être associé au Paris Saint-Germain. Comme je l’ai dit, je suis quelqu’un d’ambitieux et je pense que le Paris Saint-Germain est un club très ambitieux. Après, moi, j’étais bien à l’AS Monaco, on arrivait à la fin du mercato et j’ai la confiance du coach et des dirigeants. Je me sentais bien à l’AS Monaco et je me sens toujours bien. Des contacts avec le PSG ? Oui, il y a eu des contacts, c’est vrai. Aussi, les contacts se sont intensifiés après le match contre Paris (1-1, le 28 août dernier), mais comme je l’ai dit, j’étais bien à Monaco. Je sentais que j’étais en train de passer des caps et je voulais continuer tout simplement. Où aimerait-il aller plus tard ? Moi, j’aime bien l’Angleterre. Je trouve que c’est un championnat très passionnant. On va dire que c’est mon championnat de prédilection. Entre l’Angleterre et le PSG ? (Rires) L’endroit où je pourrais le plus progresser tout simplement. »