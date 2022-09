Encore décisif avec l’équipe de France, Kylian Mbappé est une nouvelle fois au centre des critiques après sa réponse sur son positionnement différent chez les Bleus et au PSG. Des propos qui ont suscité de nombreuses réactions aussi bien chez les observateurs de football que chez les supporters parisiens.

Auteur de son 28e but avec les Bleus lors de la victoire de la France face à l’Autriche (2-0) ce jeudi soir, Kylian Mbappé est entré dans le top 10 des meilleurs buteurs en sélection française. Positionné dans une attaque à deux aux côtés d’Olivier Giroud – et Antoine Griezmann en soutien – l’attaquant du PSG a réussi à combiner avec ses deux compères d’attaque. Interrogé après la rencontre, le champion du Monde a expliqué la différence dans son positionnement entre l’équipe de France et le PSG : « Je joue différemment. On me demande d’autres choses ici par rapport à mon club. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv’ qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l’espace. À Paris, c’est différent, il n’y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c’est différent. Prend-il plus de plaisir ? (Sourire) Je prends du plaisir partout. »

« Mbappé a accepté de jouer à ce poste jusqu’à la fin de la saison pour le PSG »

Présent sur le plateau de L’Equipe de Greg, le journaliste Loïc Tanzi a indiqué que la direction parisienne avait initialement prévu d’associer un autre attaquant à Kylian Mbappé, mais face aux quelques échecs lors du mercato, le natif de Paris a accepté d’évoluer seul en pointe : « Il y a deux choses. La première, c’est que par rapport au PSG, oui il est dans un poste aujourd’hui où on ne l’avait pas promis de jouer. Il attendait, et Luis Campos a dit la même chose, un attaquant du style d’Olivier Giroud, comme Gianluca Scamacca ou Robert Lewandowski par exemple. Un attaquant de ce type-là devait venir au PSG pour permettre à Mbappé d’être un peu plus libre derrière l’attaquant. C’était ce qu’on lui avait promis, avec le départ de Neymar. Normalement, c’est ce qui était prévu dans l’idéal au Paris Saint-Germain. La deuxième chose, c’est que ça ne va pas être un problème parce qu’il a accepté aujourd’hui. Il n’en est pas heureux, mais il a accepté et il le fera jusqu’à la fin de la saison pour le Paris Saint-Germain. Il ne va pas dire aujourd’hui qu’il veut revenir sur un côté et que le club se débrouille en remettant Neymar ou Messi dans l’axe. Il jouera dans l’axe jusqu’à la fin de saison, mais il n’est pas content de jouer à ce poste. »