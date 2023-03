Parti libre au PSV Eindhoven l’été dernier, Xavi Simons a encore une possibilité d’évoluer au PSG dans un avenir proche grâce à une clause de rachat présent dans son contrat. Mais pour cela, le club parisien devra lui garantir du temps de jeu.

Pour sa première saison complète dans le monde professionnel, Xavi Simons connaît une belle progression. Très peu utilisé par Mauricio Pochettino la saison passée, le Néerlandais de 19 ans avait décidé de signer un contrat de cinq ans au PSV Eindhoven l’été dernier. Désireux dans un premier temps de le prolonger puis le prêter dans la foulée, le club parisien a tout de même réussi à intégrer une clause de rachat dans le contrat actuel du joueur. Et le Titi confirme les attentes placées en lui. Toutes compétitions confondues, Xavi Simons a marqué 16 buts et délivré 8 passes décisives en 38 matches disputés. Des prestations saluées par son coach, Ruud van Nistelrooy : « Quand Xavi perd le ballon, il switche très rapidement. Il a des qualités fantastiques. Il sait ce qu’il veut. Il a déjà vécu deux fois à l’étranger et il a emmagasiné cette expérience avec lui. Pour son âge, il est déjà au-dessus. »

Le PSG devra garantir du temps de jeu à Xavi Simons en cas de retour

Et la bonne forme du joueur de 19 ans a été récompensée avec une convocation dans le groupe des Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2022. Depuis, l’ancien Parisien continue de performer et a une nouvelle fois été appelé avec les Oranje pour les matches de qualification à l’Euro 2024, où il rencontrera notamment les Bleus ce vendredi au Stade de France. Reste à savoir si un retour de Xavi Simons au PSG est envisageable. Selon Le Parisien, le club parisien dispose d’une clause de rachat de 12M€ valable pour les étés 2023 et 2024. « Une éventualité qu’il ne faut pas écarter puisque dans l’ombre de Verratti, personne ne s’impose au milieu de terrain. Mais pour attirer Xavi Simons, il faudra lui assurer du temps de jeu », précise LP. Et récemment le directeur général du PSV Eindhoven, Marcel Brands, avait évoqué l’avenir du natif d’Amsterdam. « Nous avons prouvé que nous pouvions offrir quelque chose et je ne pense pas qu’il pense spécifiquement à retourner à Paris. Je pense qu’il aimerait plutôt jouer en Premier League. » Reste désormais à connaître le choix de Xavi Simons pour son avenir, lui qui bénéficie d’une grande confiance de la part de Ruud van Nistelrooy.