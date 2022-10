Les très bons chiffres défensifs du PSG en Ligue 1

Le PSG mène la Ligue 1 avec cinq points d’avance sur Lens et Lorient. Il possède la meilleure attaque (32 buts) et la meilleure défense (5 buts encaissés). Depuis le début de la saison, les chiffres défensifs des Rouge & Bleu sont impressionnants. Seulement cinq buts encaissés après 12 journées, c’est la troisième meilleure performance de son histoire après 1996-1997 (3 buts encaissés) et 1991-1992 (4 buts encaissés) comme le rapporte le championnat de France sur son site internet. Dans l’histoire, le PSG est l’équipe qui a le plus de fois encaissé cinq buts ou moins après 12 journées en Ligue 1 à égalité avec Bordeaux (3 fois).

Seulement 11 grosses occasions subies

Contrairement à la saison dernière, le PSG concède moins de tirs et d’actions dangereuses. Depuis le début de l’exercice 2022-2023, les Rouge & Bleu n’ont concédé que 11 grosses occasions. 6 de moins que le Stade Rennais. Le club de la capitale est aussi le club qui affiche le plus petit nombre d’expected goal contre avec 11,29. Le PSG qui est l’équipe qui réalise le plus de clean sheets cette saison avec 8. Il reste d’ailleurs sur sept matches sans prendre de but sur ses huit derniers matches.

Donnarumma en forme

Des performances défensives qui ont aussi dû au retour en très grande forme de Gianluigi Donnarumma. Installé comme numéro 1 dans les buts du PSG, l’Italien affiche le meilleur pourcentage de tirs arrêtés en Ligue 1 avec 88,6%. Il se classe deuxième au classement du différentiel entre les buts encaissés (sans CSC) et les expected goals cadré subis avec moins 3,73. Il est juste devancé par Mory Diaw (moins 6,4).