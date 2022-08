PSG / Monaco – Les compositions officielles

Ce dimanche soir, coup d’envoi à partir de 20h45 en direct sur Prime Video, la 4e journée de Ligue 1 tirera son rideau avec une affiche des plus alléchantes opposant le PSG à l’AS Monaco sur la pelouse du Parc des Princes. Les Parisiens, qui ont démarré leur exercice 2022-2023 tambours battants, voudront engranger de la confiance face à un adversaire qui sort d’une grosse désillusion face au RC Lens (1-4). Christophe Galtier, le coach rouge et bleu, vient d’ailleurs d’annoncer son XI de départ pour cette confrontation.

Comme pressenti, et comme exposé sur notre site en début de matinée, le technicien parisien reste campé sur ses certitudes de début de saison. Ainsi, alignant son équipe en 3-4-3, celui-ci fait confiance à ses hommes de base. Sauf Vitinha, absent pour cause de suspension, le onze de départ est le même que lors des trois journées précédents. Gigio Donnarumma gardera la cage. Devant lui, la défense à trois sera composée de Presnel Kimpembe, Marquinhos et Sergio Ramos. Le double pivot Marco Verratti / Renato Sanches est aligné. Nuno Mendes et Achraf Hakimi seront chargés d’animer les couloirs. Enfin, la triplette magique reste inchangée devant : Lionel Messi – Kylian Mbappé – Neymar Jr.

PSG / ASM, la feuille de match

4e journée de Ligue 1. Stade : Parc des Princes. Diffuseur : Prime Video. Arbitre :. Benoît Bastien. Assistants : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Quatrième arbitre : Gaël Angoula. Vidéo : Cyril Gringore et Éric Wattellier.