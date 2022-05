Ce week-end était marqué par les demi-finales des championnat nationaux pour les catégories jeune du PSG. Performants durant toute la saison, les U17 et U19 des Rouge & Bleu affrontaient respectivement Toulouse et l’AS Monaco. Si la section U17 s’est largement inclinée face à Toulouse hier (1-4), les U19 ont connu le même sort ce dimanche. En effet, les jeunes Titis ont connu la défaite aux portes de la finale face à l’AS Monaco (2-4), malgré avoir mené par deux fois dans cette rencontre.

Zoumana Camara met en avant le manque d’expérience de son groupe

Après cette demi-finale, l’entraîneur des U19 du PSG, Zoumana Camara, s’est exprimé sur cette défaite frustrante pour les Rouge & Bleu, dans des propos accordés au site officiel du club. « C’est difficile, à chaud, de tirer un bilan, mais je pense que nous avons récupéré des joueurs à un certain niveau et nous les avons amenés jusqu’à cette fin de saison. Je pense que des joueurs ont progressé, se sont améliorés, et ça reste l’objectif et le but de la formation. Après, quand on peut valider ça par des titres en gagnant des trophées, c’est encore mieux. Aujourd’hui, il y a de la déception parce qu’on mène par deux fois. Et deux fois, on se fait rattraper au score… Et ce but de l’égalisation nous fait très mal. C’est un axe d’amélioration, l’aspect mental. Dans les moments difficiles, le talent ne suffit pas et il faut savoir se montrer prêts à souffrir ensemble, savoir faire le dos rond. C’est ce qui nous a manqué, avec l’expérience. »