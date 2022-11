Les U19 du PSG plient sur la pelouse de Caen

Les U19 du PSG se déplaçaient sur la pelouse du SM Caen ce dimanche à l’occasion de la 12e journée du championnat national. Une partie difficile pour les joueurs de Zoumana Camara.

Alors que les professionnels se sont imposés assez facilement face à l’AJ Auxerre ce jour (5-0, 15e journée de Ligue 1), les U19 du club étaient également sur le pont. Embarqués dans une saison plutôt délicate, à l’inverse de l’exercice passé, ces derniers ont connu leur cinquième revers en 12 journées. Opposés au SM Caen donc, les Parisiens, privés de joueurs essentiels comme Noah Lemina (blessé) et surtout Ilyes Housni (malade), se sont inclinés sur le score étriqué de 2-1 en terre hostile, comme nous le relaye le site spécialisé Les Titis du PSG.

Ce sont les locaux qui ouvraient rapidement la marque par l’intermédiaire de Veraeghe (9″). Le PSG pensait avoir fait le plus dur en égalisant grâce à Ismaël Gharbi (73′). Malheureusement pour l’espoir ibère, les Caennais reprenaient l’avantage deux minutes plus tard. C’est Tomé qui crucifiait Louis Mouquet et qui offre les trois points de la victoire aux siens (75′). Avec cette nouvelle défaite, les titis franciliens chutent de la quatrième à la cinquième position du groupe A. Prochaine échéance pour le PSG dimanche prochain, soit le 20 novembre, avec la réception de Valenciennes à 14h30.

Le XI du PSG : Mouquet – Lamy, El Hannach, Fernandez-Véliz – Zague, Mbappé, Kari, Muntu Wa Mungu – Etonde, Mukelenge, Gharbi