Tribune CS – Monaco / Marseille

Après le (très) large succès du PSG contre l’AJ Auxerre, la journée de la Ligue 1 s’achève avec un choc entre l’AS Monaco et l’OM.

Le PSG est assuré de finir en tête de la Ligue 1 avec 5 points d’avance sur son dauphin le RC Lens avant la trêve pour la Coupe du Monde grâce à sa nette victoire contre l’AJA (5-0). Ce soir à 20h45, l’AS Monaco reçoit l’Olympique de Marseille pour le choc de la journée. Après un début de saison mitigé (1 victoire en 5 journées), les Monégasques se sont relancés dans la course au podium avec 7 victoires lors des 9 rencontres suivantes (1 nul et 1 défaite). Avec 27 points, l’ASM est au niveau de son adversaire du soir. L’OM compte 27 points et reste à bonne distance du podium. Mais la trajectoire des Marseillais est opposée à celle de leurs adversaires du soir. Ils restent en effet sur 1 victoire en 5 matches, après 7 succès lors des 10 premières journées. L’objectif de la soirée pour les deux formations : accrochées la 4e place et se rapprocher du podium.

Le XI de Monaco : Lecomte – Aguilar, Glik, Maripan, Ballo-Touré – Martins, Bakayoko, Fabregas, Golovin – Slimani, Ben Yedder

Le XI de Marseille : Mandanda – Sarr, Kamara, Gonzalez, Amavi – Lopez, Strootman, Sanson – Germain, Benedetto, Payet

Ce match est à commenter et à suivre dans les commentaires. Bonne rencontre à tous !