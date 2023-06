L’Espagne de Fabian Ruiz remporte la Ligue des Nations

Opposée à la Croatie en finale de la Ligue des Nations, l’Espagne de Fabian Ruiz a remporté la compétition dans un match soporifique.

Ce dimanche soir se disputait la finale de la troisième édition de la Ligue des Nations, à Rotterdam (Pays-Bas). Tombeuse de l’Italie de Marco Verratti en demi-finales, la Roja affrontait la Croatie. Au bout de l’ennui, les champions du Monde 2010 se sont imposés lors de la séance de tirs au but (0-0, 5-4 t.a.b) grâce à deux parades d’Unaï Simon face à Lovro Majer et Bruno Petkovic.

Fabian Ruiz dans le rythme, Asensio en difficulté

Sans Juan Bernat, qui a dû quitter le rassemblement la semaine passée pour cause de blessure, Fabian Ruiz était le seul représentant du PSG sur la pelouse du Stadion Feijenoord. Et le milieu de terrain a su se mettre au niveau. Positionné au milieu de terrain dans le 4-2-3-1 de Luis de la Fuente, le joueur du PSG a parfaitement su contenir l’entrejeu croate aux côtés de Rodri, jusqu’à son remplacement à la 78e minute. « L’un des meilleurs joueurs espagnols. De bonnes décisions et beaucoup de fiabilité avec le ballon. Manque un peu de déséquilibre dans les derniers mètres », décrypte Marca, qui lui attribue la note de 7/10. De son côté, AS a également apprécié la performance de l’ancien Napolitain. « Il a contenu Modric et a offert du travail et de la constance à l’équipe. »

Future recrue du PSG, Marco Asensio a lui déçu dans son couloir droit. S’il a converti son penalty lors de la séance de tirs au but, l’ancien Madrilène a aussi vendangé deux belles opportunités. « Il est monté en puissance, bien qu’il n’ait pas eu de continuité dans le jeu. Il est apparu au compte-gouttes. Quand il le faisait, au moins, il donnait l’impression d’élever le niveau de jeu. Il a eu deux grandes occasions d’ouvrir le score », rapporte Marca, qui lui attribue la note de 4/10, soit la plus mauvaise note du match. De son côté, AS souligne son travail défensif.

Le XI de l’Espagne : Simon – J.Navas (Carvajal, 97′), Le Normand (Nacho, 78′), Laporte, Alba (c) – Rodri, Ruiz (Merino, 78′) – Asensio, Gavi (Olmo, 87′), Pino (Fati, 66′) – Morata (Joselu, 66′)