Maccabi Haïfa / PSG : Annoncez votre pronostic

Après sa victoire face à la Juventus Turin (2-1) la semaine passée, le PSG voudra confirmer son bon résultat ce mercredi soir lors du déplacement sur la pelouse du Maccabi Haïfa, à l’occasion de la 2e journée de Ligue des champions (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1). Pour cette rencontre, Christophe Galtier voudra revenir avec les trois points avant de terminer ce marathon de matches dimanche avec un nouveau déplacement à Lyon. Mais, le coach parisien devra composer sans quelques éléments comme Keylor Navas (dos), Presnel Kimpembe (ischios-jambier) et Renato Sanches (adducteurs). De plus, Achraf Hakimi est pressenti pour laisser sa place à Nordi Mukiele dans le couloir droit de la défense.

À deux heures du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre pour les Rouge & Bleu face au Maccabi Haïfa. Annoncez votre pronostic ici. Samedi dernier, le PSG s’est imposé à domicile sur la plus petite des marges face au Stade Brestois 29 (1-0) grâce à une réalisation de Neymar Jr. Aucun Csien n’avait annoncé le bon résultat.