Championne du monde, l’Argentine a remporté cette distinction pour la première fois depuis 36 ans. Une finale étriquée, comme Nicolas Tagliafico l’a exposé ce jour.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la dernière finale en date de la Coupe du monde restera dans les mémoires et ce, pour un bon petit moment. Il faut dire que si la France n’a pas su afficher son meilleur visage durant une grande partie de celle-ci, la dramaturgie a, elle, été au rendez-vous. In fine, après un score ahurissant de 3-3, il a fallu en passer par la fameuse séance de tirs au but.

Une comparaison inattendue

Un exercice qui a tourné à l’avantage de l’Albiceleste. Reste qu’il faudra digérer désormais cet incroyable triomphe pour les joueurs argentins. Ce jour, Nicolas Tagliafico, latéral gauche de l’OL et titulaire lors de la finale, s’est d’ailleurs fendu d’une révélation assez amusante concernant sa pression à marquer un joueur comme Kylian Mbappé : « La nervosité était à égalité sur le marquage sur Mbappé que lors de la cérémonie de mon mariage. Je ne me rends pas vraiment compte que nous sommes champions du monde », a-t-il expliqué dans des dires relayés par Clarin.