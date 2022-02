Le PSG sort d’un huitième de finale aller de Ligue des Champions des plus haletant face au Real Madrid, mais désormais, il faut enchaîner avec la Ligue 1 et donc se reconcentrer le plus rapidement possible. Trois semaines séparent les deux rencontres face aux Merengues, le tout sera de maximiser la confiance engrangée ce mardi soir. Et cela commence dès ce samedi face au FC Nantes.

Une partie face au Canaris comptant pour la 25e journée de Ligue 1 sur la pelouse du stade de la Beaujoire. Et l’arbitre qui officiera durant cette confrontation qui débutera à 21h00 est d’ores et déjà connu : il s’agit de Mickael Lesage. L’homme en noir sera assisté par Huseyin Ocak ainsi que Laurent Conoglio. Le rôle de quatrième arbitre sera confié à Abdelatif Kherradji. Enfin, en ce qui concerne l’assistance vidéo, ce sont François Letexier et Mehdi Rahmouni qui en seront en charges.