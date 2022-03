Ligue 1 – L’arbitre de Nice / PSG dévoilé

Après son succès face à l’AS Saint-Etienne (3-1) le week-end dernier, le PSG voudra surfer sur cette bonne performance et démarrer une nouvelle série de victoires. Pour cela, les Parisiens devront venir à bout l’OGC Nice ce samedi soir (21h sur Canal Plus Décalé) à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Une rencontre qui aura également pour objectif de se préparer au mieux pour le 8e de finale retour de la Ligue des champions contre le Real Madrid (9 mars). De son côté, l’OGC Nice s’est qualifié pour la finale de la Coupe de France hier soir en venant à bout du club de National 2, Versailles (2-0) et aborde ce match face aux Rouge & Bleu avec un plein de confiance.

Ce mardi, la Ligue a dévoilé l’arbitre qui dirigera ce choc entre le leader et le 3e du championnat. Le jeune arbitre de 29 ans, Willy Delajod, sera au sifflet. Il sera assisté par Philippe Jeanne et Erwan Finjean. Eric Wattellier sera le quatrième arbitre. Alexandre Castro et Nicolas Danos officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo. Cette saison, Willy Delajod a déjà arbitré à une reprise le PSG lors du succès au Parc des Princes contre le RC Strasbourg (4-2, 2e journée). Il a également dirigé deux rencontres de l’OGC Nice avec des victoires niçoises à l’extérieur face à l’Angers SCO (2-1) et le Stade Rennais (2-1). Lors de cet exercice 2021-2022, l’arbitre de 29 ans a distribué un total de 46 cartons jaunes et 2 cartons rouges en 10 matches dirigés.