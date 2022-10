Après son beau succès en Ligue des champions face au Maccabi Haïfa (7-2), le PSG poursuivra son marathon de matches avec la réception de Troyes dès ce samedi avec pour objectif de garder ses distances avec ses poursuivants au classement.

Ce mercredi, les joueurs du PSG bénéficient d’un jour de repos avant de retrouver le chemin de l’entraînement jeudi afin de préparer au mieux la prochaine réception de Troyes (samedi à 17h sur Prime Video) à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Jusqu’à la Coupe du monde 2022, les joueurs de Christophe Galtier vont poursuivre leur marathon de matches avec pour objectif de rester invaincus aussi bien en Ligue des champions qu’en championnat. Après trois victoires d’affilée, les Rouge & Bleu voudront poursuivre leur série face à l’ESTAC ce week-end. Et ce mercredi, la Ligue a dévoilé le corps arbitral de cette rencontre.

Eric Wattellier dirigera pour la première fois de la saison le PSG

Ce match entre Parisiens et Troyens sera dirigé par Eric Wattellier. Il sera accompagné par Erwan Finjean et Florian Goncalves. Olivier Thual sera le quatrième arbitre. Enfin, Jérémie Pignard et Marc Bollengier officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo. Cette saison, Eric Wattellier n’a jamais arbitré le PSG, au contraire de l’ESTAC qui avait lourdement chuté face à l’OL (1-4) avec l’arbitre de 35 ans aux commandes. Cette saison, l’homme en noir a dirigé 7 matches de Ligue 1 pour un total de 20 cartons jaunes et 2 cartons rouges distribués.