Les enjeux du marathon du PSG jusqu’à la Coupe du Monde 2022

Le PSG entame un marathon de six matchs en trois semaines à partir de ce vendredi. Une course qui débutera donc en Corse face Ajaccio (21h sur Prime Video), et se terminera au Parc des Princes le 13 novembre prochain (13h sur Prime Video) face à Auxerre. Pour les individualité ou pour le club, les enjeux de cette période sont nombreux et différents.

Le club de la capitale va disputer six rencontres en seulement trois semaines. Un marathon qui verra le PSG se déplacer à trois reprises, dont deux de suite au début du mois de novembre. Les parisiens voyageront à Turin le 2, puis à Lorient quatre jours plus tard, le 6. Des voyages qui pourraient entacher la forme physique du groupe de Christophe Galtier, en plus de l’enchaînement des matchs. Ce qui représente un véritable enjeu pour les joueurs. En effet, ces derniers devront préserver un certain rythme de compétition, sans pour autant se blesser à quelques jours du début de la Coupe du Monde 2022. Le cas de Danilo Pereira devrait servir d’exemple. Le numéro 15 parisien est touché à un ischio-jambier et devrait manquer trois semaines de compétition, et ne plus porter le maillot Rouge & Bleu d’ici le Mondial. Une situation qui représente donc un vrai enjeu afin d’arriver au Qatar dans la meilleure de leur forme pour chacun des joueurs du PSG.

Avec l’enchaînement des matchs et les absences des uns et des autres, Christophe Galtier se voit être dans l’obligation de faire tourner son effectif. En ce sens, certains joueurs pourraient voir en ce turnover, l’occasion de se montrer. Plus que l’envier de grappiller du temps de jeu, ce marathon du PSG pourrait se transformer en une véritable carte de visite auprès de leur sélectionneur pour certains éléments de l’effectif, à l’image de Fabian Ruiz, Carlos Soler, Juan Bernat, Sergio Ramos ou encore Renato Sanches. Des joueurs qui auraient l’occasion de convaincre leur sélectionneur de monter dans l’avion Qatar 2022, ou de leur faire une place dans le onze titulaire. Ces mêmes arguments pourraient être utilisés aux yeux de Christophe Galtier. En effet, le technicien français pourrait voir en cette ligne droite jusqu’à la Coupe du Monde 2022, l’occasion de repenser le statut de certains de ses éléments au sein de l’effectif.

Les enjeux collectif

Avant de s’envoler pour le Qatar, les joueurs du PSG devront en quelque sorte finir le travail. Après un début de saison honorable, il sera primordiale pour le groupe de Christophe Galtier de quitter la capitale en étant en bonne position sur les tableaux dans lesquels ils sont engagés. A l’échelle européenne, il faudra se défaire du Maccabi Haïfa le 25 octobre prochain au Parc des Princes, puis de la Juve le 2 novembre prochain à Turin. L’objectif est clair, il faut finir cette phase de poule à la première place, sans connaître la défaite afin de préserver la série d’invincibilité en cours. Toutes compétitions confondues, le Paris Saint-Germain surfe actuellement sur une série de 25 matchs sans la moindre défaite. La dernière déroute Rouge & Bleu remonte au 20 mars dernier (3-0) au Stade Louis II face à l’AS Monaco en championnat. A noter que la série d’invincibilité dans l’histoire du PSG est de 37 matchs sans défaite, réalisée entre août 1993 et avril 1994. En Ligue 1 Uber Eats, le PSG doit garder le rythme. Kylian Mbappé et ses coéquipiers devront maintenir le cap en championnat afin de préserver leur première place. Ce marathon compte une rencontre au Stade du Moustoir face au FC Lorient, actuel dauphin des Parisiens, avec seulement trois points de moins. Pour les autres matchs, le PSG fera face à des équipes de seconde partie de tableau (Ajaccio, Troyes et Auxerre).

Au-delà du sportif, ce marathon parisien pourrait également être l’occasion pour la direction sportive, sous la houlette de Luis Campos, de parfaire les idées et les pistes pour le marché des transferts. Si ces dernières sont à un stade avancé aujourd’hui dans l’esprit des décideurs parisiens, l’observation de l’effectif à un moment charnière de la saison apportera également son lot de réponse.