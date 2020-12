Pour le compte de la 15ème journée de Ligue 1, le FC Lorient se déplace sur la pelouse du PSG. Actuellement troisième de Ligue 1, les Rouge et Bleu devront réaliser un sans-faute lors des trois derniers matches avant la trêve hivernale (Lorient, LOSC et Strasbourg) avec pour objectif de récupérer leur place de leader de championnat. De son côté, Lorient est 17e mais reste sur une belle victoire face au Nîmes Olympique (3-0). Pour ce déplacement au Parc des Princes, l’entraîneur du FC Lorient, Christophe Pélissier, a convoqué un groupe de 20 joueurs. Quentin Boisgard, Jonathan Delaplace, Julien Laporte, Houboulang Mendes et Matthieu Saunier sont tous absents sur blessure. Umut Bozok est également indisponible (choix du coach). De nombreux forfaits qui permet au jeune défenseur Loris Mouyokolo (19 ans) d’effectuer sa première convocation dans le groupe professionnel.

Le groupe du FC Lorient face au PSG