Après la belle victoire face au FC Lorient (5-1), le PSG a déroulé sur la pelouse de Clermont (6-1) ce samedi, dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Porté par un trio offensif Messi-Neymar-Mbappé en feu, le club de la capitale prépare au mieux la réception de l’Olympique de Marseille dimanche prochain. Opposés au Montpellier Hérault en clôture de cette journée, les Marseillais se sont imposés à domicile sur le score de 2 à 0 et occupent la place de dauphin, à 12 points du leader parisien. Victorieux du Stade de Reims (3-2), le Stade Rennais complète le podium. De son côté, l’OGC Nice est dans le dur depuis quelques matches. Les Aiglons se sont lourdement inclinés face au RC Lens (0-3) avec un Arnaud Kalimuendo (prêté par le PSG) auteur d’un doublé. Depuis leur victoire face au PSG début mars, les Niçois restent sur une série de quatre matches sans succès (2 nuls et 2 défaites) et prennent du retard sur leurs concurrents.

Dans les autres résultats marquants de la 31e journée, l’Olympique Lyonnais a arraché le match nul en fin de match face au RC Strasbourg (1-1) grâce à Karl Toko Ekambi. De son côté, le champion de France en titre, le LOSC, a partagé les points avec l’Angers SCO (1-1). Dans les confrontations directes pour le maintien, les Girondins de Bordeaux ont remporté le match de la peur face au FC Metz (1-3). À noter la sortie sur blessure (au genou) de Timothée Pembélé. Enfin, l’AS Saint-Etienne a coulé face au FC Lorient (2-6). Pourtant les Verts ont rapidement mené de deux buts dans cette rencontre avant de sombrer.

Avec cette large victoire sur la pelouse de Clermont, le PSG occupe la première place au classement des meilleures attaques du championnat (70 buts), devant le Stade Rennais (67) et le RC Strasbourg (52). Concernant le classement des meilleures défenses, le club parisien occupe la deuxième place (29 buts encaissés), à égalité avec l’Olympique de Marseille et derrière l’OGC Nice (27). Pour son prochain match, le PSG disputera le Clasico, au Parc des Princes, face à Marseille le dimanche 17 avril (20h45 sur Prime Video) en conclusion de la 32e journée de Ligue 1.

Résultats 31e journée de Ligue 1

FC Lorient / AS Saint-Etienne (6-2)

Stade de Reims / Stade Rennais (2-3)

Clermont Foot / PSG (1-6)

Girondins de Bordeaux / FC Metz (3-1)

Angers SCO / LOSC (1-1)

Stade Brestois / FC Nantes (1-1)

AS Monaco / Troyes (2-1)

RC Lens / OGC Nice (3-0)

RC Strasbourg / OL (1-1)

OM / Montpellier HSC (2-0)

Classement L1