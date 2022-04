Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 11 avril 2022. Neymar Jr retrouve des bonnes sensations avec le maillot parisien, les Rouge & Bleu souhaitent régénérer leur effectif cet été, l’appel au soutien de Kylian Mbappé et Mauricio Pochettino aux Ultras parisiens pour le Clasico face à Marseille.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur la forme actuelle de Neymar Jr. Déjà décisif face au FC Lorient (5-1) avec un doublé, le numéro 10 du PSG a récidivé ce samedi face à Clermont (6-1) avec un triplé et une passe décisive, son meilleur match depuis le début de la saison. Une bonne nouvelle à l’approche du Clasico face à Marseille, le 17 avril prochain. Décisif à seulement cinq reprises avant la trêve internationale, le Brésilien a doublé son compteur en seulement deux matches (10 buts et 6 passes décisives). « Sa bonne connexion avec Messi et Mbappé fait des dégâts. Enfin, elle donne presque des regrets tant elle arrive sur le tard. » Après une blessure à la cheville fin novembre, qui l’a privé de compétition pendant près de trois mois, l’international brésilien retrouve du rythme et des sensations, mais reste à confirmer cette bonne forme lors de la réception de l’Olympique de Marseille.

Sifflé par son propre public depuis l’élimination en Ligue des champions, Neymar Jr est considéré comme le symbole de l’échec du club en C1. Ses deux passes décisives pour Mbappé face au Real Madrid et son Final 8 à Lisbonne « ne suffisent plus à embellir un bilan jugé décevant depuis son arrivée en 2017. » Même s’il est très loin de ses standards d’il y a quelques années, le Brésilien de 30 ans doit essayer de faire évoluer son jeu. Face à Clermont, aucun dribble n’a été comptabilisé à son compte, une première pour lui en 87 matches de Ligue 1 avec le PSG. Sous contrat jusqu’en 2025, Neymar Jr doit se réinventer dans son style de jeu mais « il doit surtout se sentir aimé. C’est ce que ne cesse de répéter son cercle le plus proche. »

Le quotidien francilien revient également sur les discours de Mauricio Pochettino et Kylian Mbappé avant la réception de l’Olympique de Marseille en fin de semaine (dimanche 17 avril à 20h45 sur Prime Video). Les deux Parisiens ont notamment demandé le soutien du public et des Ultras pour ce dernier choc de la saison face au rival marseillais. Cependant, « leur requête a peu de chances d’aboutir. » Juste après sa belle performance face à Clermont, le numéro 7 parisien avait demandé le soutien de son public pour cette affiche : « On aimerait que les supporters soient avec nous. On comprend leur déception. S’ils sont avec nous ce sera magnifique, si ce n’est pas le cas, on fera quand même notre boulot. » Un discours quasi similaire tenu par le coach argentin : « Les supporters ont le droit de manifester, on est en démocratie. Mais on espère qu’ils seront avec nous, et qu’ils laisseront de côté la déception et la rage qu’ils ont au fond d’eux. Tout cela pour démontrer au monde entier une image forte de notre club. » Cependant, actuellement, il est peu probable de voir une réconciliation entre les différentes parties dans les jours à venir. « À moins d’intenses négociations, et de concessions impensables de la part du club, il y a peu de chances qu’ils puissent modifier leur position d’ici le Clasico », rapporte LP. L’indifférence devrait de nouveau être de mise en tribunes de la part du Collectif Ultras Paris (CUP).

De son côté, L’Equipe fait un point sur l’effectif du PSG et le dégraissage attendu à l’issue de cette saison 2021-2022. Si le dossier Kylian Mbappé est l’une des grandes priorités des dirigeants parisiens en cette fin de saison, l’avenir de plusieurs joueurs posent également question. Peu efficace dans ce domaine depuis plusieurs années, le club de la capitale pourrait profiter de cet été 2022 pour vendre quelques joueurs de son effectif, surtout à l’approche de la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre au 18 décembre) « parce que les trois mois qui la précéderont pourraient être décisifs aux yeux de certains sélectionneurs, et que des Parisiens voudront avoir du temps de jeu en club qu’ils n’auraient pas nécessairement en restant dans la capitale. » Ainsi, Leandro Paredes (juin 2023) et Julian Draxler (2024), blessés jusqu’à la fin de saison, seront à un tournant de leur carrière cet été et peuvent être concernés par un départ.

Pour l’Allemand, il semble avoir changé d’état d’esprit. « Il mesure un peu mieux à quel point sa place avec l’équipe d’Allemagne est en équilibre instable s’il ne joue pas davantage en club. » Il dit être prêt pour changer de club afin de participer à une troisième Coupe du monde avec sa sélection. De son côté, Leandro Paredes devra également se poser des questions sur son avenir. À un an de la fin de son contrat, le joueur de 27 ans doit faire face à une grande concurrence en Argentine (De Paul, Lo Celso, Palacio, Rodriguez, Mac Allister). Et pas sûr que l’international argentin soit considéré comme un maillot fort dans le milieu du PSG pour la saison prochain, lui qui « ne jouit pas d’une cote de popularité très élevée dans tout le vestiaire parisien », d’après le quotidien sportif. Ainsi, Leandro Paredes et Julian Draxler font partie des joueurs vendables pour cet été, tout comme Ander Herrera, Abdou Diallo et Thilo Kehrer.

Mais le PSG devra également se renforcer lors de ce mercato. Premièrement, le club de la capitale va lever l’option d’achat de 40M€ auprès du Sporting Portugal afin de s’attacher définitivement les services de Nuno Mendes. De plus, Pablo Sarabia, auteur d’une très belle saison avec le Sporting CP, devrait être conserver par les Rouge & Bleu. « Le club portugais n’a pas les moyens de conserver l’attaquant international espagnol (29 ans) », qui est encore sous contrat jusqu’en 2024 avec le club parisien.