Revue de Presse PSG : Mbappé, Galtier, Donnarumma…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 10 avril 2023. Kylian Mbappé dans le dur, la tension entre le staff parisien et Nice, retour sur la semaine électrique des Rouge & Bleu, la prestation de Gianluigi Donnarumma saluée…

Dans son édition du jour, L’Equipe met en avant la période compliquée traversée par Kylian Mbappé. Pourtant habitué à cacher les limites de l’équipe parisienne grâce à ses performances, cette fois-ci, l’attaquant du PSG enchaîne les prestations sans éclat en club. « Trois matches entiers de suite sans marquer, cela ne lui était plus arrivé depuis l’automne 2021, une époque où il était en train de digérer son transfert raté au Real Madrid. » Mais c’est surtout l’impression laissée sur le terrain qui interpelle. L’international français ne fait plus la différence face à ses adversaires et se montre moins clinique devant les buts. À l’issue de la victoire face à Nice (0-2), le coach parisien, Christophe Galtier, a tenté de trouver une explication à cette période de moins bien de son attaquant : « Kylian a peut-être joué son 51e ou 52e match (en fait, 46e depuis août 2022). Il est normal qu’à certains moments, vous ayez un coup de moins bien. » Revenu rapidement après la finale de Coupe du monde perdue avec l’équipe de France, l’attaquant de 24 ans montre un déficit de fraîcheur physique flagrant. Il paye aussi le mercato d’été manqué avec des doublures pas à la hauteur. « Alors que l’intégration d’Hugo Ekitike est pour le moment un échec (27 apparitions, 4 buts), Mbappé n’a jamais pu souffler », constate L’E.

De plus, l’aspect mental a aussi son importance dans cette période de moins bien de Kylian Mbappé. Le champion du Monde 2018 a changé de statut aussi bien au PSG que chez les Bleus. L’avant-centre est engagé sur tous les fronts : prolongation de contrat, réorganisation du PSG, droits à l’image, Coupe du monde, affaire Le Graët, capitanat des Bleus. Dernier épisode en date, la polémique sur la campagne de réabonnement des Rouge & Bleu. Et comme ses coéquipiers, il a semblé lâcher après l’élimination face au Bayern Munich en 8es de finale de Ligue des champions. « Il a sans doute perdu, à ce moment-là, ses derniers espoirs d’aller chercher son premier Ballon d’Or cette année. » Reste désormais à connaître son avenir à Paris, lui qui est encore sous contrat jusqu’en 2024 avec une année supplémentaire en option. Après une violente crise l’automne dernier en raison de promesses non-tenues par la direction, ces dernières semaines l’ont amené à se poser des questions sur son futur, lui qui fêtera ses 25 ans en décembre. Mais en attendant, Kylian Mbappé a encore deux défis à relever en cette fin de saison : « assurer au PSG un onzième titre de champion de France et coiffer une cinquième couronne de meilleur buteur de L1. Même à genoux, il fera tout pour aller les chercher », conclut L’E.

Le quotidien sportif revient aussi sur les tensions lors de Nice / PSG ce samedi à l’Allianz Riviera. Si la fin de match a été tendue entre Christophe Galtier et les ultras niçois, à la mi-temps certains signes montraient déjà que la banderole et les chants insultants des supporters n’étaient pas digérés par le staff. Au moment de ressortir des vestiaires à la pause, le coach parisien est tombé sur le corps arbitral : « Encore touché par ce qu’il avait vécu, il interpella le quatrième arbitre de la rencontre, M. Petit. ‘Vous avez vu ? J’espère que ce sera sanctionné.’ Le quatrième arbitre acquiesça. » Quelques minutes avant, c’était l’un de ses adjoints, Thierry Oleksiak, qui avait exprimé son mécontentement envers la direction de l’OGCN. « ‘Vous ne dites rien là ?’, vitupérait-il, visant notamment Florent Ghisolfi, le nouveau directeur sportif niçois. Ce dernier, qui était descendu de la tribune officielle justement pour essayer d’apaiser les tensions, a senti à son tour l’énervement grimper, ne comprenant pas pourquoi il était rendu responsable de la situation », explique L’E. Puis, la tension était retombée au retour des vestiaires avant de reprendre de plus belle au coup de sifflet final.

De son côté, Le Parisien revient sur les coulisses de la semaine électrique du PSG, conclue par cette victoire importante sur la pelouse de l’OGC Nice (0-2). Une grosse bouffée d’oxygène pour Christophe Galtier, qui était placé sur un siège éjectable depuis de nombreux jours. Pourtant, en début de semaine dernière, l’ambiance était plutôt morose au centre d’entraînement quelques heures après la défaite face à l’OL (0-1) en Ligue 1. Un revers qui remettait fortement en question la capacité de cette équipe à aller chercher le titre de champion de France. Face à une équipe sans envie, Christophe Galtier avait décidé de prendre la parole devant son groupe en marge de l’entraînement de mardi. « Le technicien tient un discours offensif dans lequel il regrette le manque d’engagement et de personnalité de ses troupes tout en insistant sur le fait que le niveau global est insuffisant, sans pointer du doigt un joueur en particulier », rapporte LP. Dans une spirale négative (8 défaites en 18 matches), le coach de 56 ans voulait montrer qu’il tenait encore le cap, même s’il assume sa part de responsabilité.

Mais sa position reste fragilisée comme en témoigne la présence de Nasser al-Khelaïfi au Camp des Loges vendredi dernier. Le président du PSG s’était entretenu avec Christophe Galtier pour lui rappeler l’importance de ce 11e titre de champion de France, avant de tenir le même discours aux joueurs. Le dirigeant qatari « a conscience que sa formation traverse une passe délicate et ressent le besoin d’être au plus près de son groupe à cet instant de la saison. Dans les vestiaires du centre d’entraînement, il insiste sur les notions d’unité et d’esprit d’équipe. » Avant le match face à l’OGC Nice ce samedi, le patron des Rouge & Bleu a tenu le même discours mobilisateur. Et dans la difficulté, le leader du championnat s’est imposé à l’Allianz Riviera (0-2). « On a vu une équipe solidaire et qui n’a pas lâché. Tout le monde reste concerné », souligne-t-on dans l’entourage du club.

Enfin, le quotidien francilien se demande si Gianluigi Donnarumma pourra conserver ce niveau de performance dans les semaines à venir. Auteur d’une prestation XXL face à l’OGC Nice, le portier italien a été le principal artisan du succès important en Côte d’Azur. Il a dégagé la même assurance que le Gigio Donnarumma impérial de l’Euro 2021 avec l’Italie. Face aux Niçois, l’Italien de 24 ans a gardé sa cage inviolée pour le 12e fois en Ligue 1 cette saison en réalisant des arrêts spectaculaires. Sans surprise, il a été chaudement félicité par ses coéquipiers et son président, Nasser al-Khelaïfi. Son meilleur match sous le maillot parisien, selon LP. Une prestation globale saluée par l’ancien entraîneur des gardiens de Chelsea, Christophe Lollichon : « Il a été décisif notamment sur deux arrêts extrêmement difficiles : lorsqu’il met son corps en écran devant Pépé puis sur la frappe croisée de Ndayishimiye où il se couche très vite au sol. Son assurance dans les pieds m’a beaucoup plu. Sur plusieurs relances, il a joué dans l’intervalle avec son pied gauche, ce qu’il ne faisait pas depuis un certain temps. Je l’ai trouvé plus focus psychologiquement et moins hésitant dans les choix à faire. »

Depuis le début de saison, l’ancien de l’AC Milan faisait preuve d’irrégularité dans ses performances. Et il ne devra pas retomber dans ses travers comme l’explique Christophe Lollichon : « Je ne le vois pas beaucoup être un leader défensif par la voix donc ça m’interroge. Je le trouve même parfois spectateur. Il a les bras le long du corps comme s’il se relâchait pour tout d’un coup réagir. Cela l’oblige au dernier moment à ajuster une position et souvent il est en retard. Et dans le domaine aérien, c’est un garçon qui devrait être monstrueux et ne l’est pas. » Et dès samedi, Gianluigi Donnarumma aura l’occasion de confirmer lors du choc face au RC Lens.