Ligue 1 – Le PSG reprend ses distances avec son dauphin

Ce mercredi, le PSG a renoué avec la victoire face à l’Angers SCO. Si le contenu du match laisse à désirer, le club parisien réalise une belle opération sur le plan comptable à l’issue de cette 18e journée de Ligue 1.

Après sa première défaite de la saison il y a une dizaine de jours face au RC Lens (1-3), le PSG avait pour objectif de relancer une série positive lors de la réception de la lanterne rouge, l’Angers SCO. Sans convaincre, les Rouge & Bleu ont obtenu l’essentiel avec une victoire 2-0 grâce à des réalisations de Hugo Ekitike et Lionel Messi. Un succès qui permet au club parisien d’être sacré champion d’automne avant son déplacement sur la pelouse du Stade Rennais dimanche prochain.

Le PSG champion d’automne

Dans le même temps, le RC Lens et le RC Strasbourg ont livré un match prolifique avec quatre buts en première période pour un score final de 2-2. Les Lensois n’ont pas su confirmer après leur succès face aux Rouge & Bleu et comptent désormais six points de retard sur le leader. Ils voient surtout l’Olympique de Marseille revenir sur eux. En déplacement sur la pelouse de Troyes, les Marseillais l’ont emporté 2-0 et confortent leur troisième place au classement. Prochain adversaire du PSG, le Stade Rennais s’est incliné dans les dernières secondes face à Clermont (2-1). En infériorité numérique avec deux cartons rouges dans le dernier quart d’heure, les Bretons ont craqué dans le temps additionnel (1-2) malgré un but de l’ancien Parisien, Arnaud Kalimuendo. Dans les autres résultats marquants de la journée, l’AS Monaco et le FC Lorient se sont quittés sur un match nul (2-2) tandis que l’Olympique Lyonnais continue de décevoir avec un match nul face au FC Nantes d’Antoine Kombouaré (0-0). À noter les gros cartons de Toulouse face à l’AJ Auxerre (5-0) et de l’OGC Nice contre le Montpellier Hérault (6-1).

Avec deux buts marqués, le PSG conforte encore un peu plus sa place de meilleure attaque du championnat (48 réalisations) devant l’Olympique de Marseille (36), le Stade Rennais et l’AS Monaco (35). Le club parisien possède aussi la meilleure défense du championnat avec 13 buts encaissés, à égalité avec le RC Lens. Pour son prochain match, le champion de France en titre se déplacera sur la pelouse du Stade Rennais (dimanche à 20h45 sur Prime Video) dans le choc de la 19e journée de Ligue 1.

Les résultats de la 18e journée de L1

Ajaccio / Reims (0-1)

Auxerre / Toulouse (0-5)

Brest / Lille (0-0)

Clermont / Rennes (2-1)

Nantes / Lyon (0-0)

Lorient / Monaco (2-2)

Nice / Montpellier (6-1)

PSG / Angers (2-0)

Strasbourg / Lens (2-2)

Troyes / Marseille (0-2)

Classement Ligue 1