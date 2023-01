PSG / Angers – Les notes des Parisiens dans la presse

Pour son premier match de l’année au Parc des Princes, le PSG a renoué avec la victoire face à la lanterne rouge, l’Angers SCO (2-0). Si certains Parisiens ont livré une prestation sans relief, d’autres continuent à marquer des points.

Dans le match des extrêmes qui opposait le PSG à l’Angers SCO, le club parisien s’est imposé sans briller sur sa pelouse grâce à des réalisations de Hugo Ekitike et Lionel Messi. Face à une équipe assez inoffensive, le club parisien a su renouer avec la victoire après une défaite face au RC Lens (3-1) il y a une dizaine de jours. Privé de quelques éléments phares comme Presnel Kimpembe, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Marco Verratti et Kylian Mbappé, Christophe Galtier a pu tout de même compter sur les retours de Neymar Jr et Lionel Messi. Plus de trois semaines après son sacre avec l’Argentine en Coupe du monde, le septuple Ballon d’Or s’est montré décisif pour son match de reprise.

Messi décisif, Ruiz en difficulté

En effet, le quotidien L’Equipe a attribué la note de 7/10 à La Pulga. À l’origine de l’ouverture du score de Hugo Ekitike (qui reçoit également la note de 7/10), l’Argentin a marqué le second but parisien : « C’était le match parfait pour une reprise de l’Argentin. Peu de rythme, de pressing et des espaces (…) Toujours juste et précieux par ses passes en première période, il s’est offert un but où il a été à la construction et à la finition après la pause (72e). Il n’y a plus de trop de doutes sur sa volonté de s’impliquer à Paris après ce retour victorieux du Mondial », résume L’E. En revanche, la prestation de Fabian Ruiz sur la pelouse du Parc des Princes ne marquera pas les esprits (4/10, soit la plus mauvaise note au PSG dans le quotidien L’Equipe). « Le milieu de terrain a trop donné l’impression de se cantonner à un rôle de récupérateur devant sa défense, sans vraiment récupérer (4) et surtout sans essayer de faire progresser le ballon », décrypte le quotidien sportif.

📸 | Leo Messi particulièrement applaudit par le Parc des Princes au moment de l’annonce de son nom 🌟🇦🇷#PSGSCO pic.twitter.com/R7Rb3ZRLp3 — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 11, 2023

Ekitike et Mukiele marquent encore des points

Depuis plusieurs matches, deux recrues montent en puissance : Nordi Mukiele et Hugo Ekitike. Concernant l’ancien du RB Leipzig, il remplit parfaitement son rôle en l’absence d’Achraf Hakimi. Auteur de deux passes décisives face au SCO, Nordi Mukiele confirme sa bonne forme du moment, avec une note 7/10 dans le quotidien Le Parisien. « L’ancien Lavallois s’est senti comme un poisson dans l’eau dans son rôle de piston droit (…) Un match actif et percutant. » Son compatriote, Hugo Ekitike, reçoit la même note dans le quotidien francilien : « L’ancien Rémois a marqué pour la troisième fois de suite. Il s’est beaucoup donné sur le front de l’attaque. »