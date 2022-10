Après deux prêts réussis au RC Lens, Arnaud Kalimuendo a décidé de quitter définitivement son club formateur, le PSG, pour rejoindre le Stade Rennais cet été. Bloqué par la présence de la MNM en attaque, l’attaquant de 20 ans voulait continuer sa progression dans un club ambitieux.

À l’image de Christopher Nkunku (RB Leipzig) et Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) par le passé, Arnaud Kalimuendo a décidé de quitter son club formateur en direction du Stade Rennais contre un chèque avoisinant les 25M€. Après deux prêts concluants au RC Lens (21 buts et 6 passes décisives en 65 matches), l’attaquant de 20 ans avait participé à la préparation estivale des Rouge & Bleu avant de quitter définitivement le club parisien. Malgré une déchirure musculaire qui l’a éloigné des terrains pendant 6 matches, l’international U20 français commence à prendre ses marques au sein du club breton (1 but et 3 passes décisives en 8 matches). Et avant la rencontre face à l’Angers SCO ce dimanche après-midi (13h), le Titi est revenu sur son départ du PSG, dans un entretien à L’Equipe.

« La progression, ça passe par le temps de jeu »

Et malgré son faible temps de jeu avec le club parisien (seulement 5 matches disputés avec l’équipe première du PSG), Arnaud Kalimuendo ne retient que du positif de son expérience chez les Rouge & Bleu : « Une petite frustration de ne pas avoir continué au PSG après ce que vous avez montré à Lens ? Non, du tout. Je savais ce que je voulais, le club aussi. J’ai toujours été bien traité et je repars de là-bas sans amertume. Je suis un titi, j’ai fait toutes les cases possibles depuis les moins de 10 ans et pour moi, c’est une fierté d’avoir pu jouer au Parc (il a participé à trois matches de L1 avec le PSG dont trois minutes à domicile contre Strasbourg (4-2), le 14 août 2021). Je n’en retiens que du positif (…) Mais je savais que ça allait être très dur de jouer. La progression, ça passe par le temps de jeu, ce que je retrouve à Rennes. »

Dans cet entretien, Arnaud Kalimuendo a également évoqué sa vision du football, en se rappelant les paroles de son ancien entraîneur des U19 du PSG, Thiago Motta (2018-2019) : « J’aime être décisif pour l’équipe, marquer, toujours apporter un plus, c’est mon rôle. Mais ça me rappelle aussi Thiago Motta quand il me répétait : « Joie football ». Pour lui, il fallait à la fois respecter les positions et garder la notion de plaisir. C’est aussi pour ça que j’ai choisi Rennes, avec un foot qui me plaisait, et pour découvrir l’Europe. Il n’y avait pas d’autre décision possible, je n’ai pas pensé Premier League (Leeds avait aussi manifesté un intérêt concret), je voulais jouer ici, avec des joueurs que je connais. »