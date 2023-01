Ce mercredi (21h sur Canal Plus Sport 360), le PSG retrouve la Ligue 1 avec la réception de l’Angers SCO. Lanterne rouge du championnat, le club angevin se déplace à Paris avec une série de 9 défaites d’affilée en championnat.

Après un week-end consacré à la Coupe de France, le PSG retrouve la Ligue 1 ce mercredi à l’occasion de la 18e journée. Après sa première défaite de la saison face au RC Lens (1-0), le club parisien aura à coeur de renouer avec la victoire devant son public. Et pour cela, le champion de France en titre recevra l’Angers SCO dans un match des extrêmes. Dernier du championnat avec 7 points de retard sur le premier non-relégable (l’AC Ajaccio, 16e), le SCO reste sur une série de 9 défaites d’affilée en championnat. Leur dernier succès en Ligue 1 remonte au 18 septembre face à l’OGC Nice (1-0). Mais, les joueurs de Abdel Bouhazama, entraîneur intérimaire depuis la mise à pied de Gérald Baticle le 24 novembre dernier, ont profité de ce week-end de Coupe de France pour retrouver le sourire avec une qualification face au RC Strasbourg (0-0, T.A.B 5-4).

En championnat, les Noirs & Blancs ont un bilan de 2 victoires, 2 nuls et 13 défaites dont 6 à loin de leurs bases. Le club angevin possède la pire défense du championnat (37 buts encaissés) et la deuxième moins bonne attaque avec seulement 16 réalisations depuis le début de l’exercice 2022-2023. De plus, le SCO pourrait avoir de nombreux absents pour son déplacement dans la capitale française.

De nombreux absents à l’entraînement, Boufal sur le retour

En effet, comme le rapporte Ouest-France ce lundi, Abdel Bouhazama n’a pas pu s’appuyer sur un groupe au complet à deux jours du match face au PSG. Outre Azzedine Ounahi, en « petite convalescence » selon le club et préservé en attente d’un éventuel transfert, d’autres joueurs étaient absents à la séance collective : Ilyes Chetti, Farid El Melali, Yan Valery, Jean-Mattéo Bahoya, Ibrahim Amadou, Halid Sabanavic, Yahia Fofana et Zinédine Ould Khaled. Les quatre derniers se sont entraînés à l’écart avec un préparateur physique. Reste désormais à savoir s’ils retrouveront le chemin de l’entraînement avec leurs partenaires ce mardi. Concernant Yan Valery et Ilyes Chetti, blessés, ils se dirigent vers un forfait face aux Rouge & Bleu. Rayon bonnes nouvelles, Sofiane Boufal s’est entraîné normalement avec le groupe. Le staff prendra une décision dans les prochaines heures pour savoir s’il sera apte pour le déplacement à Paris.

Pour rappel, du côté du PSG, Achraf Hakimi est assuré de manquer cette rencontre en raison d’une suspension. À cela s’ajoutent les absences de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, qui soignent leur pépin physique. Ce lundi, Christophe Galtier a pu compter sur les retours de Renato Sanches et Neymar Jr à la séance collective. De son côté, Lionel Messi continue de retrouver du rythme pour un possible retour en compétition ce mercredi.

Les cinq derniers matches du SCO Angers en L1

Monaco / Angers (2-0)

Angers / Lens (1-2)

Lille / Angers (1-0)

Ajaccio / Angers (1-0)

Angers / Lorient (1-2)