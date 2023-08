Pour son premier déplacement de la saison, le PSG se rendait sur la pelouse du Toulouse FC ce samedi soir (21 sur Canal +). Et malgré le retour de Kylian Mbappé, buteur sur penalty, le club parisien n’a pas pu rapporter les trois points de son déplacement (1-1).

Le résumé du match

Après un début de rencontre marqué par un peu de déchets à l’image d’une relance complètement manquée par Milan Skriniar (8′), les Parisiens ont peu à peu pris le contrôle du jeu. Cependant, comme la semaine passée face aux Merlus (0-0), il a manqué beaucoup de créativité et de spontanéité en attaque chez les Rouge & Bleu. Si Manuel Ugarte reste impressionnant dans la récupération de balle, c’est bien Achraf Hakimi qui est à l’origine des rares occasions parisiennes lors du premier acte. Le Marocain a dans un premier temps trouver les gants du portier du TFC (20′) avant de servir idéalement Gonçalo Ramos, qui n’a pas cadré sa frappe (39′). En fin de première période, le Portugais a eu une nouvelle opportunité mais cette fois-ci Guillaume Restes s’est interposé. Une première période qui a une nouvelle fois manqué de créativité en attaque pour les champions de France.

En seconde période, le match a été plus animé, notamment grâce aux entrées de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé (51′). Et sans surprise, les deux Français ont apporté du dynamisme au sein de l’attaque parisienne. Et rapidement, le numéro 7 parisien s’est mis en évidence en obtenant un penalty (60′), après consultation de la VAR. Le champion du Monde l’a transformé pour ouvrir son compteur dès son retour à la compétition (1-0, 62′). Par la suite, le PSG continuait à maîtriser avec quelques situations mal négociées à l’image du manque de vivacité de Gonçalo Ramos après une belle combinaison avec Kylian Mbappé (73′). Mais, les Rouge & Bleu n’ont pas su se mettre à l’abri et ont finalement été punis en fin de rencontre. Suite à une faute involontaire d’Hakimi dans la surface, Abouklhal a égalisé sur penalty (1-1, 87′). Les Parisiens concèdent ainsi leur deuxième match nul d’affilée (1-1) et retrouveront la compétition samedi prochain dans le choc de la 3e journée de Ligue 1 face au RC Lens.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !!!

7′ Comme lors du dernier match face à Lorient, le PSG manque de créativité en attaque

8′ Les Parisiens sont pris par le pressing toulousain. Skriniar se manque dans sa relance et concède le corner… ça ne donnera rien

12′ Ugarte tente d’apporter le surnombre avec une montée mais son centre ne trouve pas preneur

18′ Si le PSG arrive désormais à monopoliser le ballon, ça manque toujours de créativité en attaque. Ramos est peu en vue pour le moment

20′ Première situation pour le PSG. Trouvé dans le dos de la défense du TFC par Vitinha, Hakimi ne croise pas assez son tir et Restes détourne la tentative du Marocain.

23′ Situation chaude dans la surface toulousaine suite à un corner de Vitinha, mais aucun Parisien n’arrive à prendre le ballon de la tête

24′ Pause fraîcheur en raison des conditions climatiques difficiles à Toulouse.

25′ À noter que Manuel Ugarte est dans la lignée de sa dernière performance. L’Uruguayen apporte même de la qualité dans ses passes vers l’avant

28′ Le PSG affiche 83% de possession de balle à l’approche de la demi-heure de jeu

34′ Excellent retour d’Ugarte dans les pieds de Dallinga.

35′ Frappe lointaine de Vitinha, ça passe au-dessus

39′ Ramos gâche une belle opportunité. Une nouvelle fois trouvé en profondeur, Hakimi sert Ramos dans la surface mais le Portugais ne cadre pas sa frappe

41′ Hakimi est en jambe et apporte du danger à chaque montée

42′ Belle situation pour le TFC sur un contre. Par deux fois, Desler a dû s’y reprendre pour frapper et sa deuxième tentative passe au-dessus de la lucarne de Donnarumma

44′ Mbappé est parti à l’échauffement

45′ Sur un centre de Ruiz, Ramos coupe au premier poteau mais Restes s’interpose

45’+1 Carton jaune pour Lee après un excès d’engagement sur Restes

45’+3 VAR en cours pour un potentiel penalty sur Ramos suite à un tacle de Nicolaisen. Mais le Portugais était hors-jeu avant la faute

45’+3 C’est la pause au Stadium. Si le PSG continue à dominer dans le jeu, il manque toujours de la créativité pour les Rouge & Bleu en attaque.

45′ La deuxième période débute. Pas de changement au PSG

50′ Dommage ! Zaïre-Emery pensait ouvrir le score sur une frappe lointaine, mais Vitinha était hors-jeu au départ de l’action.

51′ Double changement au PSG avec le retour très attendu de Mbappé et les premières minutes de Dembélé. Lee et Ruiz cèdent leur place

53′ Première accélération de Mbappé et premier frisson dans la défense du TFC

53′ Excellent retour de Lucas Hernandez pour tacler un ballon en corner. Le match s’anime depuis le retour des vestiaires.

59′ Trouvé en profondeur par Hakimi, Mbappé s’écroule dans la surface après une nouvelle faute de Nicolaisen. VAR en cours…

61′ Penalty logique pour le PSG

62′ BUTTTTTT POUR LE PSG (0-1). Pour son retour à la compétition, Mbappé trompe Restes et ouvre le score

65′ Sans surprise, les entrées de Mbappé et Dembélé ont dynamisé le secteur offensif des Rouge & Bleu

67′ Gros retour défensif d’Hakimi pour stopper un contre du TFC

73′ Magnifique combinaison entre Ramos et Mbappé. Le Français centre pour le Portugais qui manque de vivacité pour pousser le ballon au fond.

77′ Lancé magnifiquement par Dembélé en profondeur, Vitinha s’arrache pour devancer Restes mais son ballon piqué passe à côté

78′ Double changement au PSG. Vitinha et Hernandez cèdent leur place à Soler et Danilo.

80′ Ugarte reçoit un carton jaune pour un excès d’engagement. La faute est pourtant peu évidente voire inexistante

85′ Penalty pour le TFC. Hakimi marche sur le talon d’Aboukhlal dans la surface de réparation. Une faute complètement involontaire du Marocain.

86′ Carton jaune pour Donnarumma pour contestation

87′ Egalisation du TFC sur penalty par Aboukhlal (1-1)

90′ Sept minutes de temps additionnel

90’+5 Hakimi est trouvé sur un centre de Dembélé, mais la tête du Marocain n’est pas cadrée

90’+7 C’est terminé, le PSG concède le nul face au TFC (1-1). Pour son retour à la compétition, Kylian Mbappé avait ouvert le score sur penalty mais en fin de rencontre, le TFC a égalisé par Aboukhlal. Un deuxième nul d’affilée pour Luis Enrique et ses hommes en Ligue 1.

La feuille de match de ce TFC / PSG

2ème journée de Ligue 1 Uber Eats – Stade : Le Stadium – Horaire : 21h00 – Diffuseurs : Canal + Foot & Canal + 360 – Arbitre : Thomas Léonard – Assistants : Julien Haulbert et Laurent Coniglio – Quatrième arbitre : Guillaume Paradis – VAR : Bruno Coué et Aurélien Drouet – Buts – Mbappé (62′, sp), Aboukhlal (87′) – Cartons : Lee (45’+1), Ugarte (80′), Donnarumma (86′)