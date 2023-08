TFC / PSG : Les compositions officielles sont tombées !

Pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats, le coach Luis Enrique a l’occasion passer un cap qualitatif offensivement pour son second onze de départ. En effet, le technicien espagnol peut compter sur le retour de Kylian Mbappé, et l’arrivée d’Ousmane Dembélé.

Pour son premier déplacement en tant qu’entraîneur du PSG, le technicien espagnol peut compter sur les renforts offensifs de poids que sont Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. L’un de retour dans le groupe et l’autre dernière recrue estivale en date. Cependant, les deux champions du monde 2018 avec l’Equipe de France débuteront sur le banc. Pour composer l’attaque, Luis Enrique fait enchaîner le portugais Gonçalo Ramos, et Kang-In Lee. Pour le reste du onze de départ parisien face au TFC, l’équipe alignée s’apparente à un onze type, à l’exception de la présence de Fabian Ruiz au milieu de terrain aux côtés de Warren Zaïre-Emery et Ugarte.

Côté absents, Marco Verratti, en instance de départ, n’est pour le moment pas retenu par Luis Enrique dans le groupe. Les derniers échos de la presses relatent une volonté du technicien espagnol de voir l’Italien régler ses affaires avant de pouvoir compter sur lui, ou pas. Les blessés de longue date que sont Presnel Kimpembe et Nuno Mendes ne sont logiquement pas présents. S’il figure bien dans le groupe, Danilo Pereira débute lui sur le banc, au profit de Marquinhos qui récupère sa place en défense centrale et son brassard de capitaine au passage.

Les compositions de ce TFC / PSG

Le XI du TFC : Restes – Desler, Costa, Nicolaisen, Diarra – Suazo, Sierro, Casseres Jr, – Aboukhlal, Dalinga, Magri Remplaçants : Dominguez, Rouault, Kamanzi, Gelabert, Mawissa, Begraoui, Genreau, Schmidt, Bangré