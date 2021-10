Préféré à Keylor Navas ce soir dans le but du PSG face à Lille (2-1), Gianluigi Donnarumma a été bon et auteur de parades décisives (noté 7 par la rédaction de CS). Au micro de PSG TV, le portier italien (22 ans) a expliqué que Mauricio Pochettino avait recadré son équipe à la mi-temps.

« Ce fut un match plus difficile que prévu. À la mi-temps, le coach nous a rappelé certaines choses à améliorer. Ensuite, avec l’appui du public, nous avons trouvé comment faire déjouer Lille en marquant deux buts très importants. On gagne ce match contre une très bonne équipe. Nous sommes heureux. Le coach a remis les choses au clair à la pause. Cela nous a permis de faire la différence. Nous sommes une grande équipe, capable de renverser n’importe quelle situation. Ces deux buts sont très importants et compteront certainement pour la course au titre.«