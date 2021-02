Ligue 1 – OL / PSG (J30) programmé le dimanche 21 mars à 21h

Le PSG aura un programme chargé ces prochaines semaines. Entre le championnat, la Coupe de France, la Ligue des champions et la trêve internationale, les joueurs de Mauricio Pochettino feront face à une cadence infernale. Actuellement troisième du championnat, les Rouge et Bleu n’auront plus le droit à l’erreur en Ligue 1 afin de conserver leur titre de champion de France. Ils devront notamment s’imposer dans les confrontations directes. Aujourd’hui, la Ligue a dévoilé la programmation de la 30ème journée de Ligue 1. À cette occasion, le PSG se déplacera au Groupama Stadium pour affronter l’Olympique Lyonnais de Rudi Garcia, dans l’un des chocs de ce sprint final. Une rencontre qui aura lieu le dimanche 21 mars à 21 heures et diffusée sur Canal Plus. Le dernier match des Rouge et Bleu avant la première trêve internationale de l’année 2021.

Programme de la 30ème journée de Ligue 1