Dijon / PSG : Florenzi, Verratti et Icardi absents, Dagba et Sarabia aptes

Après sa défaite face à l’AS Monaco (0-2) dimanche dernier, le PSG devra se rattraper sur la pelouse du Dijon FCO (samedi à 17h sur Canal Plus), dans le cadre de la 27ème journée de Ligue 1. Et à la veille de ce déplacement en Bourgogne, le PSG a dévoilé son point médical, avec sept absents au total. Victime d’un choc au pied droit lors de l’entraînement de jeudi, Marco Verratti sera forfait face aux Dijonnais, tout comme Alessandro Florenzi. Le latéral droit italien souffre “d’une petit lésion à l’adducteur droit, un point sera fait dans les prochains jours.” De son côté, Mauro Icardi est victime d’une gastro-entérite et sera forfait face au DFCO. Enfin, Juan Bernat, Ángel Di María et Neymar Jr “suivent leur programme individuel comme prévu” et seront logiquement absents ce samedi après-midi. Pour rappel, Leandro Paredes sera suspendu. Pour cette rencontre face à Dijon, le PSG pourra compter sur les retours de Colin Dagba et Pablo Sarabia.

Le point médical du PSG