Ce vendredi soir (21h sur la chaîne Téléfoot), le PSG voudra conserver sa première place du championnat (42 pts) lors de la réception du Montpellier Hérault. Pour cela, les Parisiens devront s’imposer face au MHSC (11e, 28 pts), qui a glané seulement deux point sur les cinq derniers matches. Cette rencontre de la 21ème journée de Ligue 1 sera arbitrée par Willy Delajod. Il sera assisté par Philippe Jeanne et Erwan Finjean. Olivier Thual sera le quatrième arbitre. Enfin, Antony Gautier et Guillaume Debart officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Cette saison, Willy Delajod n’a pas encore arbitré le PSG. Il a déjà dirigé à deux reprises les matches du Montpellier Hérault lors des défaites face au Stade Rennais (1-2) et le Stade de Reims (0-4). Trois Montpelliérains ont notamment été exclus lors de ces rencontres (Mollet face à Rennes, Hilton et Le Tallec contre Reims). Depuis le début de l’exercice 2020-2021, l’arbitre de 28 ans a arbitré 9 matches de Ligue 1 pour un total de 33 cartons jaunes et 6 cartons rouges distribués.