Lionel Messi arrive en fin de contrat le 30 juin. Des discussions se poursuivent pour une prolongation. Mais il attise les convoitises d’autres clubs, comme l’Inter Miami.

Après deux saisons au PSG, Lionel Messi ne sait pas encore s’il jouera une troisième année à Paris. Des discussions ont lieu entre les deux parties, le club de la capitale veut le conserver et l’Argentin se pose encore des questions, même s’il ne discute qu’avec les Rouge & Bleu selon les dernières rumeurs. Un club le suit depuis longtemps et aimerait l’avoir dans ses rangs dès cet été, l’Inter Miami. Phil Neville, le coach de la franchise de MLS a réitéré l’intérêt de son club pour la Pulga.

« Nous voulons amener les meilleurs joueurs du monde dans ce club »

« Je ne vais pas le nier, et dire que les spéculations selon lesquelles nous sommes intéressés par Lionel Messi et Sergio Busquets sont fausses. Nous voulons amener les meilleurs joueurs du monde dans ce club de football. Messi et Busquets sont les deux qui se démarquent le plus ces dernières années. Ce sont de très grands joueurs qui seraient toujours un énorme avantage pour notre institution. Et pour la MLS, ça changerait la donne, explique Neville pour The Times. Depuis que j’ai rejoint le club, je pense que nous avons été liés à tous les meilleurs joueurs du football mondial. Sergio Ramos, Dani Alves, Robert Lewandowski, Willian, Cesc Fàbregas, Luis Suarez… vous pouvez tous les citer. […]Maintenant, nous avons la possibilité d’avoir de nouveau « designated players. »