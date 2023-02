Ce dimanche (20h45 sur Prime Video), le PSG retrouvera la Ligue 1 avec un choc face à l’Olympique de Marseille en conclusion de la 25e journée. Privé de quelques éléments, Christophe Galtier pourrait modifier son schéma tactique.

Le Classico tant attendu entre le PSG et l’Olympique de Marseille aura lieu ce dimanche au Stade Vélodrome. Dans une rencontre qui s’annonce bouillante entre le leader et son dauphin (5 points les séparent au classement), le club de la capitale aura à coeur de mettre à distance son rival dans la course au titre. Mais pour cela, Christophe Galtier pourrait innover en raison des absences, dont Neymar Jr, et des incertitudes sur certains joueurs. En effet, selon les informations de RMC Sport, le coach parisien pourrait opter pour un schéma en 5-3-2 avec un duo d’attaque Messi-Mbappé.

Des doutes sur l’identité des pistons

L’Argentin aura pour rôle d’organiser le jeu avec les milieux de terrain, tandis que le Français permettra de jouer dans la profondeur, un élément qui a grandement fait défaut aux Rouge & Bleu pendant son absence et notamment lors de l’élimination en Coupe de France face à l’OM. En défense, Christophe Galtier pourrait revenir à une défense à cinq avec un axe Marquinhos-Ramos-Kimpembe. Cependant, un doute subsiste sur l’identité des pistons. Nuno Mendes (genou) et Achraf Hakimi (cuisse) restent toujours incertains à J-2 du choc. Pour le rôle d’arrière droit, le Titi, Warren Zaïre-Emery, « a été essayé au poste au cours de l’entraînement du jeudi. » Reste à savoir si le jeune milieu de terrain peut-être une solution si Nordi Mukiele n’est pas opérationnel. Après plus d’un mois d’absence, l’ancien du RB Leipzig a seulement repris l’entraînement collectif mercredi. À gauche, Juan Bernat compensera en cas de forfait de Nuno Mendes. Enfin, le milieu de terrain pourrait être composé de Marco Verratti, Vitinha et Fabian Ruiz, d’après RMC.

XI probable du PSG (RMC Sport) : Donnarumma – Mukiele, Kimpembe, Marquinhos (c), Ramos, Bernat – Vitinha, Verratti, Ruiz – Messi, Mbappé