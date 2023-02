Dans deux jours, le PSG se déplace à Marseille dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Un Classico qui pourrait permettre au club de la capitale à huit points. Luis Fernandez estime que cette rencontre est le match du titre.

Deux semaines après leur affrontement en Coupe de France, le PSG et Marseille se retrouvent en championnat dimanche soir (20h45, Prime Video). Les Parisiens voudront s’imposer contre leur rival historique pour prendre leurs distances en tête de la Ligue 1 et ne pas enchaîner deux revers dans cette affiche. Luis Fernandez estime que cette rencontre aura un impact sur la course au titre. « Ce Classico, c’est le match du titre. Parce que si l’OM venait à s’imposer il mettrait effectivement un doute énorme du côté du PSG. Ça risquerait d’être chaud pour Paris« , explique Fernandez dans une interview accordée au Parisien.

« Mbappé est en train de frapper fort »

L’ancien joueur, entraîneur et dirigeant du PSG a aussi évoqué l’importance du retour de Kylian Mbappé, absent lors de la première confrontation du mois de février. « Ben on va faire entrer Mbappé comme ça, il va leur faire peur. Pascal (Olmeta, ndlr, qui était en interview croisée avec Fernandez), tu leur diras qu’ils ne se loupent pas dans le pressing ! Parce que ça sort vite, il faudra mettre la quatrième vitesse pour le rattraper Kylian ! […]Mbappé est en train de frapper fort, il fait des choses qui vont peut-être l’amener tout en haut de la hiérarchie des grands joueurs.«

« Galtier, je constate qu’il est l’adjoint de Campos (rire) »

Luis Fernandez qui a ensuite plaisanté sur la scène de Luis Campos lors du match entre le PSG et Lille le week-end dernier. « Maintenant, du côté de monsieur Galtier, je constate qu’il est l’adjoint de Campos puisque Campos est venu au bord du terrain contre Lille (4-3) et on me dit que c’est ça qui a fait changer le résultat. Alors on va remettre Campos au bord du terrain à Marseille avec Galtier derrière lui comme ça on verra le PSG gagner !«