Draxler a passé avec succès sa visite médicale avec Benfica

Alors que l’on pensait que Julian Draxler allait rester au PSG, son nom ne revenant pas souvent dans les rumeurs mercato, l’international allemand a trouvé une porte de sortie lors des derniers jours du mercato. Annoncé dans le viseur de Valence pour remplacer Carlos Soler qui doit rejoindre…le PSG, le joueur offensif va finalement prendre la direction du Portugal et de sa capitale Lisbonne.

Officialisé ce jeudi

Plus tôt dans la journée, on apprenait que le numéro 23 du PSG était présent dans la capitale portugaise afin de passer sa visite médicale préalable à sa signature au Benfica. L’Allemand serait prêté à l’équipe lusitanienne, mais le fait qu’il y ait ou non une option d’achat n’a pas été précisé. Ce mercredi en fin de soirée, Record indique que Julian Draxler a passé avec succès sa visite médicale et qu’il sera officialisé ce jeudi. Le PSG prendra une grande partie du salaire de l’Allemand, estimé à 7 millions d’euros.