Ce vendredi, les Féminines du PSG se déplaçaient sur la pelouse de Fleury dans le derby francilien. Et les Parisiennes ont réalisé une mauvaise opération dans la course au titre.

Leader du championnat, le club parisien affrontait le FC Fleury 91 ce vendredi, au Stade Robert Bobin de Bondoufle, en ouverture de la 13e journée de D1 Arkema. L’occasion parfaite pour les Parisiennes de prendre une avance provisoire sur leur poursuivant, l’Olympique Lyonnais. Cependant, les joueuses de Gérard Prêcheur ont lâché des précieux points dans ce derby francilien.

Malgré un triplé de Diani, le PSG concède le nul (4-4) et peut perdre sa place de leader

Dans une première période rythmée, les Féminines du PSG ont regagné les vestiaires avec l’avantage au score (3-2) grâce à un doublé de Kadidiatou Diani et un but de Ramona Bachmann. L’internationale française va même marquer son troisième but de la soirée dès le retour des vestiaires, portant son total à 13 réalisations en championnat et donnant ainsi une avance confortable aux Rouge & Bleu. De son côté, Ramona Bachmann a raté un penalty dans la foulée. Alors que la victoire semblait acquise, le FC Fleury 91 est parvenu à égaliser (4-4) dans les 20 dernières minutes et les vice-championnes de France pourront regretter les quelques situations franches non concrétisées. Avec ce point du match nul, le PSG reste leader mais garde seulement une avance de deux unités sur l’Olympique Lyonnais, qui affronte Montpellier dans le choc de la 13e journée ce samedi soir. Pour leur prochain match, les Féminines du PSG affronteront Dijon en 8es de finale de Coupe de France (samedi prochain à 14h30).

XI du PSG : Bouhaddi – Lawrence, De Almeida (Simon, 75′), Ilestedt, Karchaoui – Jean-François, Groenen (Hamraoui, 75′), Geyoro – Fazer (Traoré, 81′), Diani, Bachmann

Top 5 de D1 Arkema

PSG – 33 pts (+18) Olympique Lyonnais – 31 pts (+24) / 1 match en moins FC Fleury 91 – 22 pts (+12) Montpellier HSC – 22 pts (+8) / 1 match en moins Paris FC – 21 pts (+12) / 1 match en moins