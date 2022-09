Cet été, le PSG a décidé de renouveler son organigramme. Exit Leonardo et Mauricio Pochettino, et place à Luis Campos et Christophe Galtier. Pour l’heure, même si l’on se trouve qu’aux prémices de cet exercice, les résultats sont probants avec 19 points sur 21 possibles en championnat et un succès face à la Juve lors du premier match de la phase de poule de la Ligue des Champions. Pourtant, quelques rumeurs affluent depuis ce dimanche sur un hypothétique intérêt de Chelsea à l’égard de Luis Campos.

C’est le Times qui a sorti cette information ce jour : en pleine reconstruction après le limogeage de Thomas Tuchel, Chelsea espère relever la barre après un début de saison moyen. C’est donc Graham Potter qui a été désigné pour succéder à l’ancien coach parisien. Mais dans cette volonté de reconstruction donc, les Blues souhaiteraient piocher au PSG en faisant appel aux services de Luis Campos.

Campos sécurisé par le PSG

Dans l’hypothèse où Luis Campos acceptait le challenge londonien, ce qui parait tout de même très improbable, il faudrait obligatoirement qu’il quitte son poste à Paris. Car même s’il occupe aujourd’hui deux rôles dans deux clubs distincts, à savoir au PSG et au Celta Vigo, le fait d’user de la même stratégie avec Chelsea est impossible. En effet, selon les informations du journaliste Ben Jacobs, Luis Campos a signé un contrat dans lequel une clause l’empêche de collaborer avec un autre mastodonte du vieux continent. Ainsi, même s’il possède un statut d’indépendant, le PSG garde la main. Ben Jacobs confirme, en outre, les discussions entre le décideur portugais et Todd Boehly. Ce dernier, propriétaire de Chelsea, aimerait que Luis Campos prenne en charge le recrutement du prochain mercato, à savoir celui hivernal. Un désir qui devrait, cependant, rester sans suite…