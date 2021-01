Leonardo a donné une longue interview à l’hebdomadaire France Football ce mardi. Un entretien qui a beaucoup fait parler un peu partout dans le monde. Stéphane Bitton – spécialiste et fervent supporter du PSG pour France Bleu Paris – n’a pas raté cette prise de parole. Alors qu’il n’est pas fan de la communication du directeur sportif parisien, il a avoué ce mercredi dans sa chronique avoir été séduit par Leonardo.

“Moi habituellement, je ne suis pas un grand fan de la communication de Leonardo qui est le roi de la langue de bois mais qui a des qualités que je reconnais volontiers dans son travail et sa capacité à dénicher des talents, lance Bitton sur les ondes. C’est lui en grande partie qui a construit le PSG version QSI. […]Ce qui m’a fait plaisir c’est qu’il a vu les mêmes choses que nous, les mêmes défauts et ce qui n’allait pas dans le PSG de Thomas Tuchel. […]Il parle aussi de l’identité du PSG, qui est quelque chose qui ne se construit pas en quelques semaines ni même quelques mois mais en plusieurs années. Et ça c’est intéressant, ça veut dire que le PSG s’installe dans la durée. Paris est déjà un grand club européen par son effectif, ses résultats mais il va y avoir dans les mois, les années à venir une patte PSG et ça c’est très intéressant.“

Stéphane Bitton qui s’est ensuite penché sur les déclarations sur le mercato du directeur sportif parisien. “Il parle évidemment des transferts, des prolongations. Les deux grands dossiers en ce moment son Neymar et Mbappé. J’ai bien aimé le discours, on ne va pas les supplier. En gros, la soupe est bonne au PSG vous pouvez continuer à la manger ou aller voir ailleurs. Ça veut dire on veut vous garder mais on ne fera pas n’importe quoi pour vous garder. Ça c’est important, le club avant les joueurs. [….]Enfin, en perspective du match contre le Barça, il dit qu’aucune équipe en ce moment ne m’impressionne en Europe à commencer par la nôtre. En gros, le PSG part à égalité avec Barcelone et avec les autres, personne n’est imbattable mais le PSG doit progresser aussi pour le devenir. Son interview m’a plu, il reste le numéro 1 du sportif au PSG. Paris a un patron et ça c’est important quand le bateau tangue, d’avoir quelqu’un pour taper sur la table.“