Lionel Messi a réalisé son rêve ultime en remportant la Coupe du Monde avec l’Argentine contre la France (3-3, 4 t.a.b à 2). Le numéro 30 du PSG s’est aussi offert un record sur les réseaux sociaux avec sa publication de lui et le trophée du Mondial dans les mains.

Pour sa dernière Coupe du Monde, Lionel Messi avait comme but de remporter le seul trophée qui lui manquait dans son immense palmarès. En finale, il a marqué un doublé et transformé sa tentative lors de la séance de tirs au but pour offrir la troisième Coupe du Monde de l’histoire de l’Albiceleste. Elu homme du match et de la compétition, il a donc réaliser son rêve. L’attaquant du PSG a publié sa joie sur les réseaux sociaux avec une photo de lui et du trophée de la Coupe du Monde. Sur son compte Instagram, il a fait exploser la barre de like, s’offrant un record.

Le post le plus liké de l’histoire d’Instagram

Cette photo du numéro 30 du PSG soulevant le trophée de la Coupe du Monde a été liké par plus de 56 millions de personnes. Elle devient ainsi la photo la plus likée de l’histoire d’Instagram. Elle a détrôné celle d’un simple œuf sur un fond blanc qui avait le record depuis 2019 avec presque 56 millions de j’aime (55,9).