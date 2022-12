Quevilly-Rouen, adversaire important dans l’histoire du PSG

Demain midi, le PSG affronte Quevilly-Rouen, au Camp des Loges, pour son dernier match de préparation avant le retour de la compétition. Le club de Ligue 2 a une place importante dans l’histoire du PSG.

Les choses sérieuses vont bientôt revenir pour le PSG. La semaine prochaine, les Parisiens retrouvent la Ligue 1 avec la réception de Strasbourg dans le cadre de la 16e journée. Pour préparer ce retour, les joueurs de Christophe Galtier vont jouer un dernier match de préparation contre Quevilly-Rouen demain midi au Camp des Loges. Après sa victoire contre le Paris FC (2-1), ils voudront poursuivre sur leur lancée. Une rencontre contre un club qui a compté dans l’histoire des Rouge & Bleu.

Premier adversaire de l’histoire du PSG

Comme le rapporte le PSG sur son site internet, Quevilly-Rouen a été le premier adversaire de l’histoire du club de la capitale, le 1er aout 1970 lors d’un match amical au Stade Jean-Bouin. Un premier match perdu par les Rouge & Bleu (1-3). Jean-Claude Bras est le buteur du PSG, le premier de l’histoire. 28 jours plus tard, le PSG remportera son premier match officiel contre cette même équipe normande en championnat National (ex-Ligue 2). Les Parisiens l’avaient emporté 3-2 « et lancer sa saison avec au final un titre de champion du National et une montée en première division. » Trois ans plus tard, Quevilly jouera un nouveau rôle dans l’histoire du PSG. « Le club normand est le grand rival des Rouge et Bleu, relégués en 3e division suite à la scission avec le statut amateur. Quevilly semble se diriger vers l’accession en seconde division quand les dirigeants quevillais confirment qu’ils vont refuser la montée pour des raisons économiques, et laissent le champ libre au club parisien. » S’il n’était pas monté en D2, Daniel Hechter « n’aurait pas pris la présidence quelques semaines plus tard et redonné au club parisien le statut professionnel, et un retour vers les sommets. »