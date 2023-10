Lionel Messi sur la route de son 8e Ballon d’Or ?

Selon Sport, Lionel Messi, septuple lauréat, succédera à Karim Benzema et sera sacré pour la 8e fois Ballon d’Or lors de la prochaine cérémonie.

La cérémonie annuelle du Ballon d’Or approche et semble déjà avoir trouvé son grand gagnant. Selon les informations de Sport, Lionel Messi serait bel et bien le prochain vainqueur du prix tant convoité. Alors que des rumeurs circulaient depuis quelques jours, le quotidien catalan confirme la tendance. L’ex-parisien comptera alors 8 trophées dans son armoire, s’imposant toujours plus comme le joueur le plus titré de l’histoire. Le champion du monde 2022 pourra donc remercier sa sélection, mais aussi le Paris Saint-Germain pour avoir participé à la bonne saison de l’attaquant. Avec 16 passes décisives, Messi a quitté la capitale pour rejoindre Miami avec le titre de meilleur passeur du championnat et le trophée de la Ligue 1. Une contribution qui compte, malgré l’importance du sacre mondial fin 2022. Toujours pas de récompense pour Kylian Mbappé, qui devra encore attendre pour soulever le graal.