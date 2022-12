Coupe du Monde 2022 – Les premières tendances du XI bleu face à l’Argentine

La France et l’Argentine se feront face ce dimanche dans le cadre de la finale de la Coupe du Monde (16h00, TF1 / beIN SPORTS). Et à la veille de cette confrontation XXL, les premiers indices du XI tricolore nous parviennent.

On y est presque, dans quelques heures, la Coupe du Monde tirera son rideau et nous livrera son lauréat version 2022. Cela se jouera entre la France, auteure d’un parcours presque parfait, et l’Argentine, portée par un Lionel Messi au sommet de son art footballistique. Une opposition particulièrement alléchante à n’en pas douter.

Marcus Thuram à la place d’Olivier Giroud ?

Et pour cette finale, quelques doutes subsistent quant à la composition que choisira d’aligner Didier Deschamps. Le dernier entraînement a eu lieu et un petit changement tactique pourrait être à l’ordre du jour ce dimanche. Ainsi, RMC et L’Équipe nous informent que durant la mise en place du jour, le sélectionneur a opté pour un Kylian Mbappé positionné en pointe, alors que Marcus Thuram prenait sa place sur le côté gauche offensif. L’ancien guingampais se trouve donc en balance avec Olivier Giroud. Cela pourrait notamment permettre à Théo Hernandez de jouir d’un meilleur appui défensif dans son couloir. Enfin, en ce qui concerne la charnière centrale, Ibrahima Konaté et Dayo Upamecano seraient, eux aussi, en concurrence directe. Raphaël Varane, ménagé ce samedi, devrait, selon toutes vraisemblances, être titularisé. Le joueur du Bayern Munich aurait, de son côté, une petite longueur d’avance, expose Loïc Tanzi. Pour sa part, Saber Desfarges, journaliste TF1, croit savoir que Didier Deschamps réfléchirait sérieusement à aligner Ibrahima Konaté, lui qui a rendu une copie de haut vol face au Maroc au tour précédent.