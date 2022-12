Avant la grande finale tant attendue entre la France et l’Argentine dimanche après-midi, ce samedi, les malheureux perdants des demi-finales, le Maroc et la Croatie, s’affrontaient dans le cadre de la petite finale.

Auteur d’un parcours héroïque, le Maroc avait à coeur de terminer en beauté son Mondial en terminant sur la troisième marche du podium. Pour cela, les hommes de Walid Regragui devaient venir à bout de la Croatie. Dans cette optique, le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi était titularisé au poste de latéral droit. En face, la Croatie faisait un peu tourner mais pouvait toujours compter sur Luka Modric.

Un début de match complètement fou

Malgré la fatigue d’un mois de compétition, les deux équipes ne jouent pas avec le frein et ont offert une bonne entame aux supporters et téléspectateurs. Ce sont les Croates qui vont ouvrir le score. Après une faute marocaine à 35 mètres de son but, la Croatie obtient un coup-franc. Sur une magnifique combinaison, Majer trouve Perisic avec un ballon aérien en finesse. Le joueur de Tottenham dévie subtilement de la tête vers Gvardiol qui propulse le ballon au fond des filets d’une tête plongeante (1-0,8e). Malgré ça, le Maroc ne va pas tergiverser longtemps. Sur un coup franc très excentré à droite, Ziyech, avec son pied gauche, frappe en direction de la surface. Sa passe est déviée par la tête de Majer qui envoie le ballon parfaitement devant Dari qui reprend de la tête et trompe Livakovic (1-1, 17e). Les deux équipes poursuivent sur leur lancée et se procurent plusieurs situations sans pour autant réussir à faire la différence. Il faut attendre les cinq dernières minutes de la première mi-temps pour voir la Croatie reprendre l’avantage. Après une belle action collective croate, le Maroc récupère le ballon mais le perd immédiatement. Côté gauche de la surface, Orsic récupère et enroule une magnifique frappe qui termine dans le but marocain avec l’aide du poteau (2-1, 42e).

Une deuxième mi-temps moins emballante

La deuxième mi-temps n’est pas au niveau de la première. Les deux équipes ne se procurent pas d’occasions franches et semblent être rattrapée par la fatigue, les Marocains voyant encore des joueurs devoir quitter le terrain sur blessure. Les 10 dernières minutes s’emballent un peu, les deux équipes se procurant quelques occasions. Mais la Croatie va réussir à tenir (2-1) et terminer troisième de la Coupe du Monde, quatre ans après avoir été vice-champion du Monde. De son côté, le Maroc termine son magnifique mondial à la quatrième place. Titulaire, Achraf Hakimi, le latéral droit du PSG, a joué l’intégralité de la rencontre. Comme depuis le début de la compétition, il a livré une très belle partie avec des interventions importantes en défense et un apport offensif bon.