Live – Les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Le PSG va s’envoler cet après-midi pour Lisbonne à la veille de son match contre le Benfica dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Les Parisiens voudront s’imposer afin de distancer un concurrent à la première place du groupe. Avant de prendre la direction du Portugal, les joueurs de Christophe Galtier vont s’entraîner une dernière fois au Camp des Loges ce mardi matin.

Renato Sanches présent à l’entraînement ?

Les 15 premières minutes de la séance seront ouvertes aux médias. On pourra ainsi faire un point sur le groupe à 24 heures de ce Benfica / PSG. Blessé depuis le match contre Lyon, Marco Verratti a repris l’entraînement collectif ces derniers jours. Le milieu de terrain italien sera-t-il présent sur les pelouses du centre d’entraînement ce matin ? De retour de blessure contre Nice, Renato Sanches a dû quitter la pelouse du Parc des Princes quelques minutes seulement après être revenu à la compétition. Mais plus de peur que de mal pour l’international portugais. Il pourrait être dans le groupe pour le match contre son club formateur. Sa présence à l’entraînement ou non apportera la réponse. Les 15 premières minutes de cet entraînement seront à suivre ici à partir de 11 heures.