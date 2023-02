Live – les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Le PSG entame les choses sérieuses du mois de février dès ce mercredi (21h10, France 3, BeIN Sports 1) avec le déplacement à Marseille dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France.

Le PSG poursuit sa quête de Coupe de France avec un déplacement au Stade Vélodrome pour y défier Marseille dans le cadre des huitièmes de finale de la compétition. Un jour avant ce deuxième Classico de la saison, les joueurs parisiens s’entraînent une dernière fois ce matin au Camp des Loges. Une dernière séance qui va permettre à Christophe Galtier de faire un dernier point sur son groupe.

Neymar et Sergio Ramos toujours présents ?

De retour à l’entraînement collectif hier, Neymar et Sergio Ramos seront-ils toujours avec leurs coéquipiers ce mardi matin ? Présent à l’entraînement collectif depuis plusieurs jours, Presnel Kimpembe devrait de nouveau l’être ce matin et postuler dans une place dans le groupe pour le déplacement du PSG à Marseille. Seules certitudes, Renato Sanches, Kylian Mbappé et Nordi Mukiele seront absents de cette séance dont les 15 premières minutes seront à suivre ici à partir de midi.