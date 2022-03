Live – Les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Demain après-midi (13 heures, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Louis II pour y affronter Monaco dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Ce samedi matin, les Rouge & Bleu s’entraînent une dernière fois – au Camp des Loges – afin de préparer ce choc.

Une séance dont on pourra suivre les 15 premières minutes ici. Cela permettra de faire un point sur le groupe à disposition de Mauricio Pochettino. Présent à l’entraînement collectif hier, Sergio Ramos sera-t-il encore sur la pelouse avec ses coéquipiers ? Malade et incertain pour Monaco, Lionel Messi prendra-t-il part à cet entraînement ? On aura les réponses à partir de 11 heures.