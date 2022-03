Quelques absents à l’entraînement du PSG avant Monaco

Ce samedi matin, le PSG s’est entraîné une dernière fois – au Camp des Loges – avant le déplacement à Monaco dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Une séance dont on a pu suivre les 15 premières minutes. Et lors de ce quart d’heure ouvert aux médias, on a pu voir que Mauricio Pochettino pouvait compter sur un groupe quasiment au complet.

De retour à l’entraînement collectif ces derniers jours, Sergio Ramos était encore présent avec ses coéquipiers du PSG ce samedi sur les terrains. Malade et absent de l’entraînement hier, Lionel Messi n’était pas présent à l’entraînement. Il est donc incertain pour le choc de demain. Le point médical – qui sera publié un peu plus tard dans la journée – apportera les réponses sur l’état de santé de la Pulga. Victime d’une lésion aux ischio-jambiers gauches, Angel Di Maria était aussi absent de cet entraînement. Il s’est entraîné en solo un peu avant ses coéquipier. Juan Bernat, qui avait manqué Bordeaux en raison d’une contracture au mollet gauche, s’est aussi entraîné à part. Après son affection oculaire, Ander Herrera a aussi participé à la séance collective. Layvin Kurzawa et Colin Dagba étaient aussi absents de l’entraînement. Comme depuis plusieurs mois, les titis du PSG étaient aussi présents sur les terrains du Camp des Loges.